نخستین دوره از مسابقات فوتوالی چهارمحال و بختیاری با حضور ۸ تیم در مجموعه فوتبال ساحلی شهدای چلیچه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، تیمهای همتا، بدنسازی آریا، عقاب، جوانان، کیان، جهانبین، دایان سازان و شاهین تیمهای شرکت کننده در این مسابقات بودند. در نهایت تیم عقاب توانست عنوان قهرمانی را کسب کند.
این مسابقات زیر نظر انجمن فوتوالی هیئت ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی برگزار شد.
تیم برتر به عنوان نماینده استان در مسابقات قهرمانی کشور در شهر گنبد کاووس شرکت خواهد کرد.