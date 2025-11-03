به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، تیم‌های همتا، بدنسازی آریا، عقاب، جوانان، کیان، جهانبین، دایان سازان و شاهین تیم‌های شرکت کننده در این مسابقات بودند. در نهایت تیم عقاب توانست عنوان قهرمانی را کسب کند.

این مسابقات زیر نظر انجمن فوتوالی هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی برگزار شد.

تیم برتر به عنوان نماینده استان در مسابقات قهرمانی کشور در شهر گنبد کاووس شرکت خواهد کرد.