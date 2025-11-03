پخش زنده
امروز: -
اقدامات عمرانی و حمایتی بنیاد برکت و گروههای جهادی در آبادان همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان ، نماینده بنیاد برکت در شهرستان آبادان گفت:عملیات تعمیر، مرمت و رنگآمیزی اماکن مذهبی و عمومی در شهرستان آبادان با مشارکت بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و گروههای جهادی بسیج شهرستان در حال انجام است.
رسول قیم افزود: در این راستا، اقدامات متعددی از جمله مرمت و رنگآمیزی بناها، تهیه و نصب مخزن آب و برنامهریزی برای بازسازی مسجد منطقه در دستور کار قرار گرفته است.
او ادامه داد: در هفته گذشته مراسم اهدای ۱۱۴ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند برگزار شد و طرحهای حمایتی و عمرانی با هدف خدمت به اقشار کمبرخوردار ادامه خواهد داشت و در ماههای آینده نیز اهدای مرحلهی جدید جهیزیه در برنامه است.