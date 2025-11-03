به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، در مراسمی با حضور رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر از پوستر پویش «جوانه» با هدف کاشت ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار اصل نهال در سراسر کشور رونمایی شد.

حجت الاسلام حسینی رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در این مراسم با اشاره به گستره فعالیت‌های این سازمان در داخل و خارج کشور، اعلام کرد: این سازمان با بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار عضو داوطلب رتبه نخست جهانی از نظر تعداد اعضا و داوطلبان را داراست.

به گفته وی، بیش از ۲ میلیون و ۱۲۰ هزار نفر از داوطلبان در رده سنی زیر ۳۵ سال هستند.

در حال حاضر، ۲۹ هزار و ۸۷۵ نفر عضو جمعیت جوانان هلال احمر استان قزوین هستند که نقش فعالی در اجرای برنامه‌های فرهنگی، امدادی و زیست‌محیطی ایفا می‌کنند.