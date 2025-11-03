رونمایی از پوستر پویش «جوانه» در قزوین
همزمان با سالروز تأسیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر از پوستر پویش «جوانه» در حسینیه امینیهای قزوین رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، در مراسمی با حضور رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر از پوستر پویش «جوانه» با هدف کاشت ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار اصل نهال در سراسر کشور رونمایی شد.
حجت الاسلام حسینی رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در این مراسم با اشاره به گستره فعالیتهای این سازمان در داخل و خارج کشور، اعلام کرد: این سازمان با بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار عضو داوطلب رتبه نخست جهانی از نظر تعداد اعضا و داوطلبان را داراست.
به گفته وی، بیش از ۲ میلیون و ۱۲۰ هزار نفر از داوطلبان در رده سنی زیر ۳۵ سال هستند.
در حال حاضر، ۲۹ هزار و ۸۷۵ نفر عضو جمعیت جوانان هلال احمر استان قزوین هستند که نقش فعالی در اجرای برنامههای فرهنگی، امدادی و زیستمحیطی ایفا میکنند.