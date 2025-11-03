به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛محمدرضا اصغری، در کارگروه بررسی و تعیین الگویی کشت استان با تأکید بر ضرورت تدوین الگوی کشت مدون بر مبنای کاهش و مدیریت بهینه مصرف آب و نظارت بر فرایند اجرایی آن افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی، کارگاه‌های عملی و مشاوره‌های تخصصی، کمک می‌کند تا کشاورزان ضمن آشنایی با دانش روز دنیا بتوانند الگوی کشت را رعایت کنند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین بر نقش آموزش و ترویج در تحقق اهداف الگوی کشت تأکید کرد و گفت: بخش تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان باید با جدیت و به صورت مستمر، دوره‌های آموزشی و ترویجی ویژه کشاورزان را در ایام قبل از مرحله کشت برگزار کند.

حضور فعال کشاورزان در این کلاس‌ها برای ارتقای بهره‌وری و بهره‌مندی از خدمات دولتی ضروری است.

تعاونی‌های سهامی زراعی در سطح استان نیز موظفند این موضوع را به کشاورزان اطلاع‌رسانی کنند تا هماهنگی لازم در سطح بهره‌برداران ایجاد شود.