پخش زنده
امروز: -
رئیس دستگاه قضا با اشاره به حساسیت پرونده بانک آینده گفت: با افراد مقصر مطابق ضوابط برخورد خواهد شد و نباید اجازه داد کوچکترین خللی به حقوق مردم و بیتالمال وارد شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، امروز دوشنبه (۱۲ آبان) طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضائیه، ضمن تسلیت ایام سالگرد شهادت حضرت صدیقه طاهره (س)، اظهار کرد: حضرت زهرا (س) خیر کثیر و الگویی ممتاز برای همه انسانها هستند؛ امید داریم که مشمول شفاعت آن بزرگوار و آن دُردانه خلقت شویم.
به قصور و تقصیر افراد در بانک آینده رسیدگی شود
رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز به مبحث ناترازی بانکها و اقدامات مرتبط با فرآیند موسوم به «گزیر» بانک آینده اشاره کرد و گفت: در ارتباط با مبحث ناترازی بانکها، قدمی وَلو با تأخیر زیاد برداشته شد؛ دیروز مجدداً برخی از مسئولین ذیربط در فرآیند «گزیر» بانک آینده را خواستم و خطاب به آنها تاکید کردم که در این فرآیند با دقت و سرعت عمل شود؛ حسب تجربیاتی که دارم، در جلسه دیروز، نکات لازم و مصداقی را خطاب به دستاندرکاران فرآیند گزیر بانک آینده درخصوص اتقان در کار و پیشگیری از بروز مسائل و اشکالات احتمالی، مطرح کردم و اذهان آنان را به سنگینی و اهمیت کار، توجه دادم.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: تاکید مؤکد و مجدد دارم که در قضیه بانک آینده، تمام تلاشها باید معطوف به آن باشد که حق هیچ فردی اعم از کارکنان و سپردهگذاران بانک مزبور ضایع نشود و مشکلی برای طرف قراردادهای این بانک پدید نیاید؛ قطعاً کسانی نیز که در این قضیه، قصور و تقصیر داشتند، وفق قوانین و ضوابط به مسائلشان رسیدگی میشود. دادستان کل کشور نیز در این رابطه، پیگیریهای لازم را داشته باشد و چنانچه نیاز است هشدارها و انذارهای لازم را ارائه دهد. سایر مسئولان ذیصلاح قضایی نیز در قضیه مورد اشاره، حمایتها، هدایتها و نظارتهای لازم و مقتضی را داشته باشند.
رئیس عدلیه بیان داشت: از بانک مرکزی میخواهیم در موارد احتمالی مشابه و این چنینی نگذارد کار به این مراحل سخت و پرهزینه و نیازمند جراحی بکشد. بانک مرکزی در قبال وظایف و مسئولیتهایش در حوزههای پولی و بانکی و ارزی، توجه ویژهای را داشته باشد و از ابتدا، جلوی بروز مسائل و مشکلات در این حوزهها را بگیرد تا کار به جاهای باریک نکشد.
قاضیالقضات در ادامه سخنانش در نشست امروز با اشاره به انتشار اکاذیب و جعلیاتی در مورد مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، از ناحیه معاندین، بیان داشت: رژیم غاصب و متجاوز صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، به هیچ یک از اهداف و اغراض ضدایرانیشان دست نیافتند؛ از همینرو درصدد هستند با انتشار و پخش شایعات و اکاذیب، فتنهانگیزی کنند و اذهان مردم و مسئولان ما را مشوش سازند و ما را به خود مشغول کنند؛ بار دیگر تاکید میکنم که ما نباید در زمین دشمن بازی کنیم و باید بر مسائل و موضوعات اصلی و اولویتدار متمرکز باشیم. البته در قبال این شایعهپراکنیهای دشمن نیز نباید سکوت کرد، بلکه باید با تبیینگری، اجازه نداد تا اکاذیب و جعلیات منتشره از ناحیه دشمن در اذهان افراد جامعه رسوب کند.
دستور مجدد رئیس قوه قضائیه برای پیگیری وضعیت شهروند ایرانی که در ترکیه زندانی است
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه سخنانش در نشست امروز به ادامه بازداشت یک متخصص و محقق ایرانی به نام «احمدرضا بیضایی» در کشور ترکیه اشاره کرد و ضمن تصریح بر اینکه این استاد دانشگاه ایرانی، برادرِ شهید مدافع حرم «محمودرضا بیضایی» است و از بهمن ماه سال گذشته در استانبول بازداشت شده است و هنوز هم آزاد نشده است، خطاب به معاون امور بینالملل قوه قضاییه دستور داد تا پیگیریهای لازم را در این رابطه به عمل آورد.
رئیس قوه قضائیه در همین رابطه به موضوع دستگیری برخی اشخاص و ایرانیان ظلمستیز، به بهانههای مختلف از جمله حمایت از فلسطین در کشورهایی نظیر فرانسه اشاره کرد.
مطالبه چندوجهی رئیس قوه قضائیه برای کنترل ناهنجاریهای این روزها
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز به مبحث ناهنجاریهای اجتماعی نیز گریزی زد و در این راستا بیان داشت: لازم است همه دستگاهها و مسئولان و متولیان کشور، بویژه صاحبان قلم، تریبون و کلام و دارندگان امکانات تبلیغاتی، صداوسیما و سایر رسانهها و غیره، در قضیه مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی، قدمهای بلندتری را بردارند و همگان خود را در این قضیه مسئول بدانند. طبیعتاً در مواردی که ترویج ناهنجاریهای اجتماعی به صورت تشکیلاتی صورت میگیرد و عناصر دخیل در آن، سَر و سِری با دشمن دارند، دستگاههای اطلاعاتی و انتظامی و قضایی وظیفهمند و مسئول هستند تا اقدامات مقتضی را در قبال آنها انجام دهند.
دادستان کل کشور و سایر مسئولان ذیصلاح قضایی در این قضیه، چنانچه دستگاههای اطلاعاتی و انتظامی نیازمند کمک و مساعدت بودند، حتماً دریغ نورزند و همگان دست در دست هم دهیم تا این ناهنجاریهای اجتماعی را کنترل کنیم.
رئیس عدلیه تصریح کرد: در حوزه ناهنجاریهای اجتماعی، در مواردی، برخی افراد در ملاءعام قانونشکنی میکنند و مرتکب جرم مشهود میشوند؛ در اینگونه موارد ضابطین وظیفه خاص دارند؛ دادستانها مسئولیت دارند؛ امیدواریم که همه ما بتوانیم عاملِ به وظایف خود باشیم.
قاضیالقضات افزود: در ابتدای سال ۱۴۰۲ در جلساتی خطاب به ضابطین و دستگاههای اطلاعاتی تاکید کردم که در قبال موارد و مصادیق آشکار ناهنجاریهای اجتماعی، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند و در همان مقطع زمانی تصریح داشتم که قوه قضاییه از اقدامات قانونی ضابطین و دستگاههای اطلاعاتی در این عرصه، با جدیت حمایت میکند؛ همان زمان تاکید کردم با توجه به قوانین موجود عمل شود و متوقف تصویب قانون و لایحه جدید نباشند اکنون نیز به دادستان کل کشور دستور میدهم که با فرمانده فراجا و مسئولین ذیربط در این حوزه جلساتی را برپا کند؛ من نیز از دستگاههای اطلاعاتی پیگیر هستم تا موارد و مصادیق تشکیلاتی و مرتبط با دشمن در حوزه ناهنجاریهای اجتماعی را اعلام کنند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در بخشی از سخنانش در نشست امروز، ضمن گرمیداشت سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، اظهار کرد: امروز که به جنایات مستکبران در فلسطین، لبنان، سودان و سایر نقاط جهان نظر میافکنیم متوجه عظمت کار ملت ایران در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ میشویم؛ امروز در سودان، غیرنظامیان را به طرز فجیع قتلعام میکنند؛ در غزه و لبنان، با وجود آنکه خود مستکبران آتشبس برقرار کردهاند، اما با موشک و پهپاد به جان غیرنظامیان میافتند؛ باید سؤال کرد که مدعیان حقوق بشر کجا هستند؟! این همه شعار در حمایت از حقوق زنان و کودکان دادید؛ مگر نمیبینید که امروز در سودان مادری را در حالی که نوزداش را در آغوش دارد، از درخت آویزان میکنند؟! آیا اینها جنایت علیه بشریت نیست؟! امروز وقتی جهانیان، قلدری و بینزاکتی و بیادبی رئیسجمهور آمریکا را مشاهده میکنند، به عظمت کار مردم ایران در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ که ذات پلید آمریکای جهانخوار را شناخت و افشا کرد، پی میبرند.