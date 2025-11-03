در سال جاری بیش از ۷۰ هزار تن انگور از باغات منطقه زینالوی ارومیه برداشت شده است. این منطقه، با سطح زیر کشت حدود سه هزار و ۵۴۰ هکتار، یکی از قطب‌های اصلی تولید انگور در استان آذربایجان غربی است که نقش مهمی در اقتصاد منطقه و صادرات کشور دارد.

برداشت بیش از ۷۰ هزار تن انگور در زینالو، رونق اقتصادی و توسعه کشاورزی در ارومیه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛نیما قهرمانی مسئول مرکز جهادکشاورزی زینالو با اشاره به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین آبیاری قطره‌ای، گفت: این روش باعث صرفه‌جویی ۷۰ درصدی در مصرف آب و افزایش بهره‌وری شده است.

وی افزود:محصولات این منطقه مستقیماً به کشور‌های روسیه، آذربایجان و حاشیه خلیج فارس صادر می‌شود و در کنار آن، در صنایع تبدیلی مانند کشمش و شیره انگور به کار می‌رود.

قهرمانی همچنین بر اهمیت آموزش‌های فنی و ترویجی برای بهره‌برداران تأکید کرد و گفت: «این اقدامات نقش مهمی در ارتقای کیفیت و کمی محصول دارد و منطقه زینالو را به یکی از قطب‌های اصلی تولید انگور در کشور تبدیل کرده است.

این فعالیت‌ها علاوه بر رونق اقتصادی، جذب گردشگر و ارزآوری برای کشور را نیز به همراه داشته و نشان‌دهنده توسعه کشاورزی نوین و الگوی کشت موفق در ارومیه است.