به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی در تشريح اين خبر بيان کرد: ماموران ايست و بازرسی پليس حين كنترل خودروهای عبوری در محور "هرسين - دلفان" به يک دستگاه خودروی پرايد مشكوك شده و آن را متوقف كردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از اين خودرو ۳ دستگاه ماينر استخراج رمز ارز ديجيتال غيرمجاز کشف کردند که بنا به نظر کارشناسان ارزش ماينرهای غيرمجاز ۲۵ ميليارد ريال برآورد شده است.

جانشين انتظامی استان لرستان با اشاره به اينکه در اين راستا يک نفر دستگير و تحويل مراجع ذيصلاح شده است،گفت: طرح تشديد مبارزه با قاچاق کالاهای غيرمجاز، محوری ترين برنامه پليس لرستان است و شهروندان می توانند هرگونه موارد مشکوک را از طريق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.