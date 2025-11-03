به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛محمدرضا اصغری در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیمای مرکز آذربایجان‌غربی اظهار کرد: با توجه به افزایش جابه‌جایی دام در فصل پاییز، احتمال بروز و گسترش بیماری تب برفکی در دامداری‌های استان بیشتر شده است؛ از این‌رو دامداران باید در زمینه کنترل و پیشگیری از این بیماری نهایت دقت را داشته باشند و از هرگونه سهل‌انگاری پرهیز کنند.

وی با اشاره به لزوم رعایت اصول قرنطینه‌ای و بهداشتی افزود: دامداران باید از ورود و خروج دام جدید به واحد دامی خود جلوگیری کرده و ضدعفونی مستمر محیط نگهداری دام را در دستور کار قرار دهند. همچنین تزریق واکسن تب برفکی با هماهنگی اداره‌کل دامپزشکی از ضروری‌ترین اقدامات پیشگیرانه محسوب می‌شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، بیمه دام‌ها را عاملی مؤثر در کاهش خسارات احتمالی دانست و تأکید کرد: واکسیناسیون به‌موقع، رعایت بهداشت جایگاه، و نظارت مداوم بر وضعیت دام‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در مهار و پیشگیری از گسترش این بیماری دارد.

اصغری در پایان از دامداران خواست در صورت مشاهده هرگونه علائم مشکوک در دام‌ها، مراتب را سریعاً به نزدیک‌ترین مرکز دامپزشکی اطلاع دهند تا از بروز خسارت‌های اقتصادی و بهداشتی گسترده جلوگیری شود.

اصغری با اشاره به علائم بیماری تب برفکی گفت: این بیماری برای انسان خطرناک نیست و از جمله بیماری‌های ویروسی واگیر دار است که با تب ناگهانی، کاهش اشتها، ترشح بزاق بیش از حد، تاول و زخم در دهان، زبان، پوزه، و ناحیه سم همراه است و در صورت بی‌توجهی می‌تواند تلفات و خسارت اقتصادی سنگینی به دامداران وارد کند.