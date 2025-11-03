امروز: -
نشست خبری تشکل‌های دانش آموزی به مناسبت روز مبارزه با استکبار جهانی

نشست خبری روز مبارزه با استکبار جهانی با حضور نمایندگان تشکل‌های دانش آموزی برای اعلام برنامه‌های روز ۱۳ آبان برگزار شد.
عکاس :امیر حسین شاه قلی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ - ۱۳:۵۶
برچسب ها: استکبار جهانی ، تشکل دانش آموزی
