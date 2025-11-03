شبکه ورزش، دوشنبه ۱۲ آبان، پخش زنده سه دیدار جذاب از لیگ نخبگان آسیا را در دستور کار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اولین بازی از ساعت ۱۷:۱۵ بین نسف قارشی ازبکستان و الوحده امارت شروع می‌شود.

دیدار نسف قارشی ازبکستان و الوحده امارات در ساعت ۱۷:۱۵ با گزارشگری عرفان کرمی، ساعت ۱۹:۳۰ تقابل الدحیل قطر و شباب الاهلی عربستان با گزارشگری میثم محمدزاده و بازی الغرافه قطر و الهلال عربستان در ساعت ۲۱:۴۵ با گزارشگری رضا جعفری از جمله رقابت‌های پرهیجان لیگ نخبگان آسیا است که به صورت مستقیم روی آنتن شبکه ورزش پخش خواهد شد.

علاقمندان به فوتبال آسیا می‌توانند با دنبال کردن این سه دیدار مهم از رقابت تنگاتنگ تیم‌های مطرح کشور‌های ازبکستان، امارات، قطر و عربستان لذت ببرند.