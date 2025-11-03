به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد و بنا براعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب یزد، پرونده باندی که با سردستگی فردی متخلف و در پوشش شرکت اقدام به فریب و انتقال اموال شهروندان کرده بود، پس از تحقیقات مقدماتی وارد مرحله دادرسی شد.

براساس اطلاعات به‌دست‌آمده، اعضای این باند با طراحی سناریو‌های حقوقی و تنظیم قرارداد‌های صوری و همچنین با سوء استفاده از نهاد داوری، اقدام به طرح دعاوی واهی در محاکم کشور می‌کردند. طرفین این دعاوی که در حقیقت زیر نظر مسئول شرکت فعالیت داشتند، با ارائه اسناد ساختگی، تلاش می‌کردند آرای دادگاه‌ها را به نفع خود تغییر داده و از این طریق موجبات تضییع حقوق مالباختگان را فراهم کنند.

پرونده یادشده دارای ۱۸ شاکی و ۱۳ متهم است که پس از اطلاع‌رسانی عمومی و دریافت شکایات مردمی، در شعبه سوم بازپرسی یزد مورد بررسی دقیق قرار گرفت و اکنون با صدور کیفرخواست، در شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو یزد در حال رسیدگی است.

جلسات این دادگاه به‌صورت علنی برگزار می‌شود و رسیدگی به اتهامات متهمان همچنان ادامه دارد.