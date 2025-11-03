پخش زنده
رئیس اداره کل استاندارد استان تهران گفت: این اداره برای نخستینبار واحدی ویژه به نام کنترل بازار تشکیل داده است تا بهصورت روزانه بازار طلا و کالاهای حساس را رصد و نظارت کند.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای قاسم فدوی در مراسم" نکوداشت و تجلیل از واحدهای تولیدی نمونه استاندارد استان تهران "با اعلام این خبر، هدف از این اقدام را ، افزایش شفافیت و اعتماد عمومی در بازار عنوان کرد و افزود: هرچند هنوز تا رسیدن به سطح مطلوب نظارت فاصله وجود دارد.
وی گفت: در گمرک فرودگاه امام یک باب ساختمان ۲۰۰ متر مربعی تهیه شد؛ در بندر خشک آپرین نیز توانستیم حضور داشته باشیم و امید میرود نقش کلیدی را در این شاهراه مهم ایفا کنیم.
فدوی با بیان اینکه کاهش فرآيند ترخیص کالا از گمرکات بسیار قابل توجه بود، افزود: سعی داشتیم روندی طی کنیم که کالا کمتر در گمرک بماند و طبق آمار نیز در این زمینه موفق بودیم.
وی ادامه داد: در بازار مجازی طلا برای نخستین بار ورود کردیم و تشدید نظارت هم در اولویت کار ما قرار گرفت، تا جایی که یک واحدی را تحت عنوان کنترل بازار تشکیل دادیم تا روزانه بازار را کنترل کنند، هرچند که به سطح مطلوب مد نظر مردم و خود ما هنوز نرسیده که دلایل مختلفی دارد، اما سعی میکنیم به بهترین سطح برسیم.
رئیس اداره کل استاندارد استان تهران ادامه داد: ما امسال مشارکت تشکلها را طلبیدیم و خوشبختانه با ما همکاری خوبی کردند. افزایش برنامه آموزشی هم از اهداف مهم ما برای سال جاری و آینده است. سال گذشته حدودا ۵۰ میلیارد ریال در زیرساختهای فناوری اطلاعات هزینه کردیم که اتفاق خوبی بود و سعی داریم در آینده نیز شرایط سازمان استاندارد تهران را درحد توان بهبود ببخشیم.