در سی و سومین دورهی هفتهی گرامیداشت کتاب، کتابخوانی به میزبانی کتابخانه های عمومی استان همدان از کتاب « همسفر آتش و برف » رونمایی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، امسال در سی و سومین دورهی هفتهی گرامیداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار در جهت پاسداشت جایگاه مقام شهدا و گرامیداشت نویسندگان این حوزه در ویژه برنامهای از کتاب همسفر آتش و برف (روایت فرحناز رسولی از زندگی شهید سعید قهاری سعید) به نویسندگی فرهاد خضری رونمایی خواهد شد.
سرپرست معاونت امور کتابخانههای استان همدان در نشست هم اندیشی برگزاری این ویژه برنامه گفت: این برنامه با شرکت استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و همدان به میزبانی اداره کل کتابخانه های عمومی استان و با حضور دستگاههای مختلف فرهنگی، مسئولان استانی، خانوادهی شهید، همرزمان، نویسندگان و هنرمندان حوزهی دفاع مقدس و انقلاب اسلامی برگزار میشود.
میلاد امینیان هدف از برنامه را آشنایی نسل جوان با شخصیت شهید عنوان کرد.
«همسفر آتش و برف» داستان زندگی سردار شهید حاج سعید قهاری و همسرش فرحناز را روایت میکند و مأموریتهای جنگی آنها در غرب کشور و حلبچه را نشان میدهد. نقش زنان در نگهداری خانواده و مدیریت شرایط دشوار جنگ برجسته شده است. این اثر، هم رمان مستند است و هم سندی از تاریخ شفاهی دفاع مقدس. کتاب نمونهای کامل از زندگی خانوادگی و فداکاری زنان در پشت جبهه است.