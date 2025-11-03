معاون درمان دانشکده علوم پزشکی مراغه خبر داد: مطب غیرمجاز دندانپزشکی با دستور قضائی و به منظور مقابله با تضییع حقوق شهروندان در حوزه بهداشت و درمان پلمپ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، جلیل اعتمادی افزود: با محرز شدن فعالیت غیرقانونی و ایجاد مطب دندانپزشکی غیر مجاز، به علت مداخله در دندانپزشکی توسط فرد فاقد صلاحیت و جعل عنوان دندانپزشک محل پملپ و مدارک موجود به مقامات قضائی و دفتر حقوقی دانشکده ارائه شد.

وی افزود: معاونت درمان مصمم به برخورد جدی با متخلفان در حوزه ارائه خدمات درمانی است و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.

اعتمادی از شهروندان درخواست کرد ضمن خودداری از مراجعه به واحد‌ها و مؤسسه‌های غیرمجاز درمانی، هرگونه تخلف یا دخالت غیر مجاز افراد فاقد صلاحیت را در فرایند درمان از طریق سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند.