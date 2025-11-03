پخش زنده
رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب گفت: بیش از هفت تُن انواع مواد غذایی تاریخ گذشته و فاسد در جریان بازرسیهای بهداشتی از انبارها و مراکز نگهداری مواد غذایی این شهرستان شناسایی و با حکم قضایی توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ یوسف روستا در این باره اظهار کرد: کارشناسان بهداشت محیط و حرفهای در راستای اجرای طرح تشدید نظارتهای بهداشتی و صیانت از سلامت عمومی، در یکی از انبارهای بزرگ سطح شهرستان، مقادیر قابل توجهی مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته شامل همبرگر، جگر مرغ، پنیر پیتزا و خیارشور کشف شد.
وی افزود: با هماهنگی دادستان و همکاری مأموران انتظامی، این اقلام غیرقابل مصرف انسانی توقیف و جهت امحا به محل دفن پسماندهای بهداشتی منتقل شد.
رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب بیان کرد: همچنین به دلیل فقدان شرایط بهداشتی لازم و رعایت نکردن ضوابط سلامت موادغذایی، محل نگهداری این اقلام تا اطلاع ثانوی پلمب شد.
روستا با اشاره به حساسیت ویژه حوزه سلامت عمومی و لزوم برخورد قاطع با متخلفان بهداشتی تأکید کرد: حفظ سلامت و ایمنی غذایی مردم از اولویتهای اصلی نظام سلامت است و هیچگونه اغماضی در برابر تهدیدکنندگان سلامت عمومی صورت نخواهد گرفت.
روز دوشنبه ۱۲ آبان، وی با بیان اینکه بازرسی و نظارت بر مراکز تهیه، توزیع و نگهداری موادغذایی بهصورت مستمر و برنامهریزیشده انجام میشود، گفت: سامانه ملی ۱۹۰ به صورت شبانهروزی آماده دریافت گزارشها و شکایات مردمی در زمینه تخلفات بهداشتی است و تیمهای سیار بهداشت محیط در کوتاهترین زمان ممکن به محل گزارش اعزام میشوند.
رئیس دانشکده علوم پزشکی میاندوآب از شهروندان خواست ضمن توجه ویژه به تاریخ تولید و انقضای مواد غذایی، از خرید کالاهای فاقد برچسب بهداشتی یا دارای بستهبندی غیراستاندارد خودداری کنند و موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۹۰ به کارشناسان بهداشت اطلاع دهند.