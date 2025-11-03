حاج رمضان‌علی محرابی کالی، پدر شهید والامقام «شعبانعلی محرابی‌کالی» پس از سال‌ها تحمل بیماری، دار فانی را وداع گفت و در روستای کالیکلا لفور به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حاج رمضان‌علی محرابی کالی، پدر گرانقدر شهید «شعبانعلی محرابی‌کالی» پس از سال‌ها صبر و بردباری و تحمل بیماری، به فرزند شهیدش پیوست.

مراسم تشییع این پدر شهید صبح امروز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماه ساعت ۹ صبح از جلوی منزل وی در روستای کالیکلای لفور به سمت گلزار شهدای این روستا برگزار شد.

شهید شعبانعلی محرابی‌کالی در ۲۰ اسفندماه ۱۳۳۹ در روستای کالیکلای لفور دیده به جهان گشود. وی پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در زادگاهش، به دلیل شرایط سخت اقتصادی خانواده مجبور به ترک تحصیل شد و برای کمک به معیشت خانواده به کار پرداخت.

این شهید بزرگوار در دوران مبارزات انقلابی، از فعالان نهضت اسلامی بود و با پیروزی انقلاب اسلامی، در جنگ تحمیلی حضور یافت و سرانجام در ۱۱ آبان‌ماه ۱۳۵۹ در منطقه مهران به فیض شهادت نائل آمد.

این مراسم با حضور مردم غیور و شهیدپرور منطقه لفور برگزار شد تا یک بار دیگر وفاداری مردم این دیار به آرمان‌های شهدا و ارزش‌های انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته شود.