به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، صادق مراحم افزود: این طرح که در خردادماه امسال کلید خورد، با هدف ارتقاء استاندارد‌های نگهداری و آرشیو نمونه‌های اکتشافی طراحی شده و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات راهبردی مرکز شناخته می‌شود که سوله‌های در حال احداث، ظرفیت نگهداری بالغ بر ۲۰ هزار نمونه اکتشافی را دارد.

وی با یادآوری اینکه طرح فوق در مسیر تحقق اهداف زیرساختی ایمیدرو ادامه دارد، گفت: از نخستین روز‌های آغاز این طرح، مراحل کلیدی از جمله برگزاری مناقصه، تعیین پیمانکار، امضای قرارداد، تجهیز کارگاه، و اجرای عملیات قالب‌بندی و بتن‌ریزی فونداسیون و پدستال‌ها با دقت و سرعت انجام شده‌اند. نقشه‌برداری محل جدید ساخت نیز با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته و تیم‌های تخصصی به پایان رسیده است.

مدیر مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور با اشاره به برخی شرایط چالشی و بحرانی که به‌صورت مقطعی برای مجموعه پیش آمد، تأکید کرد: هیچ‌گونه خللی در روند اجرای طرح این مرکز ایجاد نشده است و تیم‌های اجرایی با انگیزه، تعهد و انسجام کامل در حال فعالیت هستند.

مراحم افزود: با بهره گیری از نیرو‌های متخصص در کنترل کیفی سازه‌های فلزی و با انجام بازرسی‌های به موقع، شاهد اجرای طرحی با بالاترین استاندارد‌های فنی خواهیم بود.

مراحم اضافه کرد: با تکمیل این طرح، ظرفیت نگهداری و آرشیو نمونه‌ی مغزه‌های اکتشافی شمال غرب کشور، افزایش خواهد یافت و زیرساخت‌های علمی مرکز برای انجام پژوهش‌های زمین‌شناسی و معدنی، وارد مرحله‌ای نوین و استاندارد خواهد شد.

مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور در آذرشهر استان آذربایجان شرقی قرار دارد و از واحد‌های زیرمجموعه ایمیدرو است.