محدودیتهای ترافیکی راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان ۱۴۰۴ در ارومیه اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سرهنگ "حاتم ابراهیمی" ضمن تبریک ایام الله ۱۳ آبان، روز تسخیر لانه جاسوسی، محدودیتهای ترافیکی راهپیمایی یوم ا... ۱۳ آبان ۱۴۰۴ را در مرکز استان به شرح ذیل اعلام کرد و گفت: از ساعت ۸ روز ۱۳ آبان ماه از عبور و مرور هرگونه وسایل نقلیه به محدودههای ذیل تا اتمام مراسم راهپیمایی جلوگیری به عمل خواهد آمد:
الف: تقاطع شهرام به طرف میدان ولایت فقیه (خیابان طالقانی)
ب: تقاطع شهید مدنی، شهید مطهری به طرف میدان ولایت فقیه
ج: تقاطع شهید باکری و شهید منتظری به طرف میدان ولایت فقیه
چ: کنار گذر بلوار عطایی به طرف خیابان امام (ره)
ح: میدان امام حسین (ع) به طرف خیابان امام (ره)
خ: کوچه اگاهی (مخابرات) به طرف خیابان امام (ره)
د: کنار گذر خیابان ارتش بطرف پنجراه، میدان انقلاب
ر: خیابان ایت الله کاشانی از سه راهی هلال احمر به طرف میدان انقلاب و کلیه مسیرهای فرعی منتهی به خیابان امام (ره)
ز: تقاطع استادان به طرف میدان انقلاب (خیابان شهید سردار سلیمانی)
وکلیه مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم راهپیمایی بزرگ ۱۳ آبان
سرهنگ "ابراهیمی" در ادامه از مردم شهید پرور، انقلابی و فهیم درخواست کرد همانند سالهای قبل ۱- حتی الامکان از آوردن وسایط نقلیه شخصی در محیط پیرامون مسیرهای راهپیمایی خودداری و از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نمایند، ۲- از پارک نمودن وسایط نقلیه در مسیرهای راهپیمایی و تقاطعهای منتهی به مسیرهای راهپیمایی جداً پرهیز نمایند. در غیر اینصورت خودروهای پارک شده توسط جرثقیلهای راهور به پارکینگ منتقل خواهند شد ۳- تردد شهروندان با موتورسیکلت و دوچرخه در مسیرهای راهپیمایی و در بین جمعیت ممنوع خواهد بود.
رئیس پلیس راهور در پایان تاکید کرد: شهروندانی که قصد تردد با وسیله نقلیه خود در سطح شهر را دارند قبلاً پیش بینیها و برنامه ریزی لازم را جهت استفاده از سایر معابر و مسیرهای جایگزین جهت رسیدن به مقصد شان را داشته باشند و با خادمین خود در پلیس راهنمایی و رانندگی در ایجاد نظم و امنیت ترافیکی همکاری لازم را داشته باشند.