اهدای عضو جوان مرگ مغزی، نجاتبخش زندگی ۶ بیمار
اهدای عضو جوان مرگ مغزی، نجاتبخش زندگی شش بیمار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مسئول واحد فراهمآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در هزار و هفتصد و پنجاه و چهارمین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی، زندهیاد امید ثنائی، ۳۸ ساله که از بیمارستان شهید هاشمینژاد به واحد فراهمآوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی مشهد معرفی شده بود، در بیمارستان منتصریه مشهد انجام شد.
دکتر ابراهیم خالقی افزود: کلیههای زندهیاد ثنائی برای پیوند به بیماران نیازمند به بیمارستان بوعلی سینا شیراز ارسال شد.
وی ادامه داد: کبد این اهداکننده جوان نیز در بیمارستان منتصریه به خانم ۴۲ ساله، ساکن مشهد که از نارسایی شدید کبدی رنج میبرد، پیوند شد و جان دوبارهای به او بخشید.
به گفته دکتر خالقی، قرنیههای زندهیاد برای استفاده در بیماران نیازمند، به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ارسال و بخشی از پوست این اهداکننده ایثارگر برای درمان بیماران دچار سوختگی، به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) منتقل شد.