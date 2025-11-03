به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد، در این دیدار، که با حضور جمعی از مسئولان محلی برگزار شد، دو طرف با گذشت و درک متقابل، کدورت‌ها را کنار گذاشتند و با آغوشی گرم، فصل تازه‌ای از تفاهم و احترام را آغاز کردند.

مسئولان حاضر در این نشست ضمن قدردانی از رفتار مسئولانه ناظم و دانش‌آموز، بر اهمیت ترویج فرهنگ گفت‌و‌گو، مدارا و حفظ حرمت متقابل در محیط‌های آموزشی تأکید کردند.