در پی رخداد اخیر در یکی از مدارس شهرستان بوکان، ناظم و دانشآموزی که پیشتر دچار دلخوری شده بودند، با وساطت مسئولان و در فضایی صمیمی در فرمانداری بوکان با یکدیگر دیدار کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد، در این دیدار، که با حضور جمعی از مسئولان محلی برگزار شد، دو طرف با گذشت و درک متقابل، کدورتها را کنار گذاشتند و با آغوشی گرم، فصل تازهای از تفاهم و احترام را آغاز کردند.
مسئولان حاضر در این نشست ضمن قدردانی از رفتار مسئولانه ناظم و دانشآموز، بر اهمیت ترویج فرهنگ گفتوگو، مدارا و حفظ حرمت متقابل در محیطهای آموزشی تأکید کردند.