\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644\u060c \u0639\u0644\u062a \u0646\u0627\u0645\u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u060c \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u06f1\u06f3 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u06f1\u06f3\u06f5\u06f7 \u062f\u0631 \u0645\u062d\u0648\u0637\u0647 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n\n\u0622\u0645\u0627\u062f\u06af\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0631\u0627\u0647\u067e\u06cc\u0645\u0627\u06cc\u06cc 13 \u0622\u0628\u0627\u0646