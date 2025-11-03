«دو نقطه» به مناسبت روز دانش‌آموز با حضور چهره‌های محبوب تلویزیون، روایت معلمان ماندگار در «مثبت آموزش» و بررسی تأثیر تحریم‌ها بر تأمین دارو‌های بیماران خاص در «کشیک سلامت» از قاب شبکه‌های سیما تقدیم می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همزمان با روز دانش‌آموز، مسابقه تلویزیونی «دو نقطه» در ویژه‌برنامه‌ای شاد و متفاوت، میزبان دو چهره محبوب و خاطره‌انگیز تلویزیون خواهد بود.

در این ویژه‌برنامه که چهارشنبه ۱۴ آبان حوالی ساعت ۲۲ از شبکه دو سیما پخش می‌شود، حسین رفیعی و سیدجواد هاشمی در کنار نوجوانان شرکت‌کننده، به عنوان سرگروه‌های مسابقه حضور دارند و با حال‌و‌هوایی پرنشاط، این روز را جشن می‌گیرند.

«دو نقطه» که این روز‌ها با عنوان «فصل ایران» روی آنتن شبکه دو سیماست، با محوریت مفاهیمی، چون وطن، ادبیات حماسی، دانش، پیشرفت و همبستگی ملی، تلاش می‌کند ضمن ایجاد رقابتی هیجان‌انگیز و آموزنده، پیوند نسل جدید با زبان فارسی و ارزش‌های فرهنگی ایران را تقویت کند.

در این مسابقه، ۸۰ گروه از نوجوانان دختر و پسر علاقه‌مند به ادبیات فارسی شرکت دارند و در هر قسمت، رقابت‌هایی جذاب میان آنها با سرگروهی چهره‌های شناخته‌شده سینما و تلویزیون شکل می‌گیرد.

«دو نقطه» محصول گروه اجتماعی ـ اقتصادی شبکه دو سیما به تهیه‌کنندگی مجید ظریف و سیدمحمد صفدری و کارگردانی محمد پورصباغیان است؛ برنامه‌ای که ترکیبی از سرگرمی، رقابت و پاسداشت فرهنگ ایرانی را در قالبی تازه و دیدنی به مخاطبان ارائه می‌دهد.

مسابقه «دو نقطه» سه‌شنبه تا جمعه حوالی ساعت ۲۲ از شبکه دو سیما پخش می‌شود و تکرار آن نیز فردای همان روز در ساعت‌های ۳ بامداد و ۱۴:۱۵ روی آنتن خواهد رفت.

برنامه «مثبت آموزش»

برنامه تلویزیونی «مثبت آموزش» به بهانه روز معلم و در ادامه معرفی الگو‌های آموزشی موفق، به بررسی ویژگی‌های حرفه‌ای، شخصیتی و تربیتی یک معلم یا استاد برگزیده می‌پردازد.

برنامه «مثبت آموزش» روز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماه ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.

در این قسمت، کبری‌اصیل فلاح و اشکان تفنگ‌سازان، میزبان جمعی از چهره‌های آموزشی و پژوهشی کشور خواهند بود.

مهمانان این برنامه، هاشم میرزائی شرامین، معلم نمونه بین‌المللی، عباس بیات، کارشناس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و مجید داودی، عضو شورای برنامه‌ریزی درسی رشته ماشین‌های کشاورزی و دفتر تألیف کتب درسی هستند.

در این قسمت از «مثبت آموزش»، مهم‌ترین شاخص‌های حرفه‌ای و اخلاقی معلمان و اساتید موفق، شیوه‌های نوین تدریس و راهکار‌های ارتقای جایگاه حرفه‌ای معلم در نظام آموزشی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

علاقه‌مندان می‌توانند دیدگاه‌های خود را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۷۰۱ با برنامه در میان بگذارند.

برنامه «کشیک سلامت»

برنامه زنده «کشیک سلامت» امشب به موضوع تأثیر تحریم‌ها بر تهیه و تأمین دارو‌های بیماران خاص می‌پردازد.

در این برنامه که امشب ساعت ۲۰:۰۰ از شبکه سلامت پخش می‌شود، سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی، مدیرعامل مؤسسه حمایت از بیماران پوستی خاص (خانه‌ای‌بی)، درباره چالش‌های ناشی از تحریم‌ها در روند تأمین دارو و اقلام درمانی بیماران خاص گفت‌و‌گو خواهد کرد.

اجرای این برنامه را مصطفی مصطفوی برعهده دارد و «کشیک سلامت» همچون همیشه تلاش دارد با طرح مباحث تخصصی حوزه سلامت، مسائل و دغدغه‌های قشرهای مختلف بیماران را از نگاه کارشناسی و علمی بررسی کند.