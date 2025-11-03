پخش زنده
معاون اقتصادی استاندار تهران گفت: ظرفیت فعلی سازمان ملی استاندارد متناسب با نیاز استان تهران نیست و امیدواریم با همکاری مشترک، شاهد شکلگیری مجموعهای درخور شأن استان تهران در حوزه استاندارد باشیم.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای حشمتالله عسگری در مراسم " نکوداشت و تجلیل از واحدهای تولیدی نمونه استاندارد استان تهران " افزود: از رئیس سازمان ملی استاندارد درخواست داریم با توجه به ظرفیتهای موجود، وضعیت سازمان استاندارد استان تهران را از نظر زیرساختی و تجهیزاتی ارتقا دهند. زیرا اهمیت استاندارد بر کسی پوشیده نیست و امروز میدانیم که در جزئیترین مسائل نیز نقشی حیاتی دارد؛ تا جایی که بیتوجهی به آن میتواند چرخه حیات بسیاری از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را با مشکل مواجه کند.
وی گفت: باید به نیابت از یک عشق ۹۰ میلیونی در داخل و خارج از کشور که به یک آرم و نماد اعتماد ملی دل بستهاند، از این اعتماد صیانت کنیم تا خدشهای به اعتماد عمومی مصرفکنندگان وارد نشود؛ چراکه این اعتماد، سرمایه اصلی هر تولیدکننده محسوب میشود.
معاون اقتصادی استاندار تهران افزود: شاید در گذشته استاندارد امری تشریفاتی به نظر میرسید، اما امروز بهخوبی میدانیم که از تشریفات عبور کرده است. بیتوجهی به این موضوع سبب شده بسیاری از بازارهای منطقه را از دست بدهیم.
عسگری با اشاره به از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی ایران گفت: متأسفانه در بازارهای فعلی شریک تجاری اول نیستیم. کشور عراق که هنوز پس از جنگ به شرایط ایدهآل نرسیده، بزرگترین شرکتهای بازرسی را به مرزها آورده تا از حقوق مصرفکنندگان خود صیانت کند؛ در حالیکه برخی تولیدکنندگان ما بهدلیل کمتوجهی، این بازارها را از دست دادهاند.
وی ادامه داد: این مسئله قابل اجتناب است و اگر هزینه مناسبی صرف شود، بازده آن بسیار بالاست. هرچند برخی معتقدند استاندارد برای برخی مناطق یا بخشها ضرورتی ندارد، اما شاید فقط در موارد خاص بتوان تجدیدنظر کرد.
عسگری گفت: در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که محل طرح گلایههای واحدهای تولیدی است، کمترین شکایات مربوط به حوزه استاندارد است که این امر نشان میدهد روند فعالیتها در این بخش روان است.
وی با اشاره به سختیهای مسیر تولید افزود: تولید نیازمند صبر و حوصله فراوان است و فعالان اقتصادی ما با محدودیتهای متعددی همچون کمبود ارز و سوخت مواجهاند. تلاش ما این است که در یکی دو سال آینده بخش قابل توجهی از ناترازیهای واحدهای تولیدی را برطرف کنیم.
عسگری اضافه کرد: هماکنون بیش از ۴۰۰ هزار مگاوات ظرفیت انرژی در پشتبام واحدهای تولیدی ایجاد شده و با افزایش تقاضا برای تجهیزات انرژی خورشیدی، تولیدکنندگان این حوزه نیازمند اطمینان از استاندارد تجهیزات هستند تا با اطمینان بیشتری وارد این عرصه شوند.
وی تأکید کرد: سیاست قطعی استانداری تهران توسعه کمی سرمایهگذاری نیست؛ بلکه تمرکز بر افزایش کیفیت تولیدات موجود است. با توجه به تأکید رئیسجمهور، تلاش داریم زنجیرههای فعلی تولید را بهبود بخشیم و کیفیت محصولات را ارتقا دهیم.
معاون اقتصادی استاندار تهران با بیان اینکه تهران بهدلیل سهم بالای خود در اقتصاد کشور نیازمند حکمرانی ویژه است، گفت: حدود یکسوم اقتصاد کشور در استان تهران جریان دارد و باید با رویکردی تازه، تهران را به استانی "۳۰ به علاوه یک" تبدیل کنیم، زیرا قابلیتهای متفاوتی نسبت به سایر استانها دارد.