مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر از توسعه کشت زعفران در ۷۰ هکتار از اراضی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی بهشهر از گسترش کشت زعفران در این شهرستان خبر داد و اعلام کرد: سطح زیر کشت این محصول استراتژیک که به طلای سرخ معروف است، به ۷۰ هکتار رسیده است.
سمیه حسنی در بازدید از مزارع زعفران بخش یانسر هزارجریب بهشهر گفت: برداشت زعفران از مزارع دهستان شهدای این شهرستان از اواخر مهرماه آغاز شد و تا اواسط آبانماه ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به مزایای کشت زعفران افزود: این محصول نقش بسزایی در معیشت و اقتصاد کشاورزان منطقه هزارجریب دارد و با توجه به نیاز آبی پایین و مقاومت به خشکی، برای کشت در دیمزارها گزینه مناسبی است. همچنین در کنترل فرسایش خاک اراضی شیبدار نیز مؤثر است.
مدیر جهاد کشاورزی بهشهر با بیان اینکه در سالهای اخیر شاهد توسعه کشت زعفران در شهرستان بودهایم، گفت: پیشبینی میشود امسال از هر هکتار به طور متوسط ۴ تا ۶ کیلوگرم زعفران خشک برداشت شود.
حسنی در مورد برنامههای حمایتی از کشاورزان زعفرانکار تصریح کرد: جهاد کشاورزی شهرستان با برگزاری دورههای آموزشی، نظارت مستمر بر فرآیند کاشت، داشت و برداشت و تسهیل در تأمین نهادههای با کیفیت، از کشاورزان در دهستانهای عشرستاق و شهداء حمایت میکند تا محصولی باکیفیت و منطبق با استانداردهای ملی و بینالمللی تولید شود.
وی در پایان تأکید کرد: با توجه به نیاز آبی کم این محصول، میتوان در مناطق کوهستانی، در راستای تغییر الگوی کشت، توسعه زراعت زعفران را بیش از پیش ترویج کرد.