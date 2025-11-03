رئیس جمهور گفت: طرح‌های آب و برق باید با بهره‌گیری از دانش روز و پیش‌بینی‌های آینده اجرا شوند تا توسعه‌ای پایدار و قابل اتکا برای کشور فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان، امروز دوشنبه در آیین افتتاح طرح‌های صنعت آب و برق وزارت نیرو در سخنانی با تشکر و قدردانی از همه مهندسان و کارشناسان که در زمینه رفع ناترازی‌ها تلاش می‌کنند، گفت: در این روز‌ها شما عزیزان فشار‌های بسیاری را در زمینه آب، برق و گاز تحمل می‌کنید، اما با وجود طعنه‌هایی که زده می‌شود، این تلاش‌ها بسیار ستودنی است، زیرا که اعداد و ارقامی که در حوزه‌های مختلف صنعت آب و برق بیان شد، نشانه این است که در مدت کوتاهی توانسته‌اید به نتیجه مطلوب برسید.

رئیس جمهور با بیان اینکه اگر چنانچه بر دستگاه و نهادی فشار‌ها را افزایش می‌دهیم یا توصیه‌ای می‌کنیم، برای ایجاد هم‌افزایی و هماهنگی است، اظهار داشت: دشمن اکنون در تلاش است تا با توجه به وضع ناترازی‌ها از اختلافات داخلی سوء استفاده کند، اما همان‌طور که مقام معظم رهبری فرموده‌اند، رمز موفقیت کشور در حفظ وحدت و انسجام ملی است. از این‌رو باید همه دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگ و منسجم عمل کنند تا در زمینه رفع ناترازی‌ها اقدامات مؤثری انجام دهیم.

آقای پزشکیان، همراهی مردم در جنگ ۱۲ روزه را ستود و یادآور شد: همه تلاش ما این است تا همان‌طور که مردم در این جنگ مقابل دشمن ایستادند، به آنان خدمت کنیم. چنانچه مردم تلاش و کوشش ما را ببینند و آگاه باشند که در همه زمینه‌ها خدمت می‌کنیم، آنان با ما هستند. دشمن ما قلدر، زورگو و قدار است؛ تلاش ما باید زمینه‌سازی ناامیدی آنان را فراهم کند و از سوی دیگر، مردم با سربلندی به زندگی خود ادامه دهند. شاید این سختی‌ها لطف خداست تا بیدار شویم و روش‌های نوین توسعه را در نظر بگیریم.

رئیس جمهور گفت: ۸ سال است که بارندگی در کشور، کمتر از میانگین ۵۰ ساله است؛ بنابر این برای اصلاح الگوی مصرف از مردم می‌خواهیم تا کمک کنند. چنانچه هر کس در هر جایگاه، انرژی را بهینه مصرف کند و مراعات حال یکدیگر را در سراسر کشور داشته باشیم، آب، برق و گاز قطع نخواهد شد، کمترین تنش را در کشور شاهد خواهیم بود و واحد‌های تولیدی و کارخانه‌ها برق خواهند داشت.

آقای پزشکیان با تأکید بر اینکه باید روند سوخت خانه‌ها از گاز به برق منتقل شود، تأکید کرد: انجام این کار به پایداری انرژی، حفظ محیط زیست و مدیریت درست مصرف، کمک شایانی می‌کند. در زمینه اصلاح الگوی مصرف و نصب صفحات خورشیدی برای واحد‌های مسکونی هم باید تدابیری اندیشیده شود تا بانک‌ها به مردم تسهیلات ارائه دهند. همه نهاد‌ها و دستگاه‌های مسئول در حوزه انرژی باید تشریفات را کنار بگذارند و تجربه بخش‌های موفق را به طور فراگیر معرفی کنیم تا الگویی برای اصلاح و مصرف بهینه انرژی باشد.

رئیس جمهور گفت: اگر اراده کنیم و بخواهیم، همه طرح‌ها و برنامه‌ها در این جهت به خوبی پیش خواهد رفت. بی‌شک همین‌طور که هر یک از شما استانداران و کارشناسان بیان کردید، آنچه امروز شاهدید، نسبت به وعده‌های پیشین خود پیشرفت داشته و همه طرح‌ها رشدی فراتر از چشم‌اندازی که برای آن در نظر گرفته بودیم، داشته است.

آقای پزشکیان با توجه به برقراری ثبات و امنیت در کشور، یادآور شد: برای توسعه پایدار همه‌جانبه، باید همه طرح‌ها قابل اجرا و شکوهمند باشند. بنابر این، دست به دست هم دهیم تا با قدرت و عزت، برای سربلندی ایران گام برداریم.

رئیس جمهور در پایان بر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فضای مجازی، تأکید کرد و گفت: بر اساس آموزه‌های الهی، باید به بهترین شکل کارهای خود را پیش ببریم و کیفیت ارتباطات‌ ما افزایش یابد. اگر بتوانیم ذهنیت خود را تغییر دهیم، بی‌شک به سمت بهبود کیفیت کارهای خود حرکت خواهیم کرد.

همچنین در بخش دیگری از این آیین، وزیر نیرو با توجه به اینکه از نظر تأمین انرژی در وضع بسیار سختی به‌سر می‌بریم، گفت: در حوزه صنعت آب از مردم تقاضای همکاری داریم تا به اصلاح الگوی مصرف توجه داشته باشند. همچنین آب مشترکان بدمصرف را چنانچه مصرف خود را مهار نکنند، قطع خواهد شد. همچنین یکی از مواردی که باید در این وضع به آن توجه کنیم، استفاده از آب خاکستری است که تصفیه‌خانه فاضلاب رباط‌کریم می‌تواند در این زمینه کارگشا باشد. به عنوان مثال، می‌توان از این آب در حوزه صنعت تولید چوب استفاده کرد.

عباس علی‌آبادی با بیان اینکه در تابستان برای کاهش هدر رفت شبکه آب ناچار شدیم که فشار آن را کاهش دهیم، توضیح داد: طرح انتقال آب از سد طالقان به استان‌های البرز و تهران، یک کار بزرگ بود که از سال ۱۴۰۱ آغاز شد و توانستیم امسال آن را به بهره‌برداری برسانیم. در این طرح، هر ثانیه ۵ متر مکعب آب به این دو استان منتقل می‌شود. همچنین باید از مردم به علت صرفه‌جویی در مصرف انرژی، تشکر کنیم.

وزیر نیرو، جایگزینی لامپ‌های ال‌ای‌دی و کم‌مصرف با لامپ‌های پرمصرف، تعویض موتور کولر‌های آبی و بهبود راندمان این وسایل سرمایشی را از اقداماتی برشمرد که در جهت کاهش ناترازی انرژی برق و افزایش پایداری شبکه برق در کشور انجام شده است.

علی‌آبادی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نیروگاهی با هدف ارتقاء بهره‌وری و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی را از دیگر فعالیت‌های انجام شده در حوزه اصلاح الگوی مصرف برشمرد.

گفتنی است، استانداران تهران، مرکزی و البرز در بخش دیگری از این آیین به تشریح نکات فنی و تخصصی طرح‌هایی پرداختند که قرار است امروز افتتاح شوند.

رئیس جمهور در ادامه این آیین، دستور افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی سهند در استان آذربایجان شرقی، تصفیه‌خانه فاضلاب آب رباط‌کریم (بخش مایع) به همراه شبکه و خطوط جمع‌آوری فاضلاب در استان تهران، طرح انتقال آب از سد طالقان (آبگیر زیاران) به تصفیه‌خانه‌های آب استان‌های البرز و تهران، بهره‌برداری از ۱۷۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی و آغاز عملیات اجرایی ۷۴۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق را صادر کرد.

همچنین، تفاهم‌نامه کمیته امداد امام خمینی و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر در این آیین به امضا رسید.