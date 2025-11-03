اعلام مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در کهگیلویه و بویراحمد
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در نقاط مختلف این استان را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حجتالاسلام سید جواد خاضع افزود: راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانشآموز با شعار محوری «متحد و استوار، مقابل استکبار» روز سهشنبه ۱۳ آبانماه ساعت ۹:۳۰ صبح از میدان هفت تیر شهر یاسوج با حضور گسترده و باشکوه اقشار مختلف مردم غیور، انقلابی و استکبارستیز مرکز استان آغاز میشود.
وی با بیان این که یومالله ۱۳ آبان امسال با سالروز شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا (س) تقارن دارد، اظهارکرد: به همین مناسبت، در ابتدای مراسم، برنامه عزاداری حماسی برگزار خواهد شد، همچنین برنامههای متنوع فرهنگی، هنری و سرودهای حماسی و ضداستکباری توسط دانشآموزان در میدان هفت تیر یاسوج اجرا خواهد شد و غرفههای فرهنگی و هنری نیز در مسیر راهپیمایی دایر خواهد بود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد اظهارکرد: راهپیمایی عظیم یومالله ۱۳ آبان در تمامی مراکز شهرستانها، بخشها و تعدادی از روستاهای پرجمعیت استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور وحدتآفرین و حماسی اقشار مختلف مردم ظلمستیز و انقلابی استان برگزار میشود که مسیرهای راهپیمایی و زمان شروع مراسم در نقاط مختلف استان به شرح ذیل است:
یاسوج: میدان هفت تیر - خیابان آیتالله طالقانی - بلوار جمهوری اسلامی - میدان امام حسین (ع) - ساعت ۹:۳۰ صبح
دهدشت: از جلوی سپاه پاسداران - بلوار سپاه - میدان امام حسین (ع) - ساعت ۹ صبح
گچساران: از مسجد شهیدان تا میدان امام خمینی (ره) - ساعت ۹:۳۰ صبح
لیکک: میدان مرکزی - خیابان رهبری - میدان قدس ـ ساعت ۹ صبح
سیسخت: از فلکه الله به سمت امامزاده سید محمد (ع) - ساعت ۱۰ صبح
لنده: از جلوی سپاه پاسداران به سمت دبیرستان فارابی - ساعت ۱۰:۳۰ صبح
باشت: از چهار راه کتاب به سمت پارکینگ مرکزی - ساعت ۹ صبح
چرام: میدان امام حسین (ع) - بلوار شهید مطهری ـ میدان عصر عاشورا - مصلای قدیم نماز جمعه - ساعت ۹ صبح
مارگون: از گلزار شهید افتاده به سمت مصلای امام رضا (ع) - ساعت ۹:۳۰ صبح
پاتاوه: از جلوی بخشداری به سمت مصلای امام هادی (ع) - ساعت ۱۰ صبح
سوق: مسجد امام حسین (ع) – خیابان شهدا - خیابان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی - میدان امام خمینی (ره) ـ ساعت ۹:۳۰صبح
دیشموک: میدان شهدا - بلوار غدیر - میدان معلم - بلوار آزادی- مصلای امام خمینی (ره) - ساعت ۹:۳۰ صبح
قلعهرئیسی: گلزار شهدا - خیابان امام خمینی (ره) - میدان امام حسین (ع) - ساعت ۹:۳۰صبح
کبگیان: از میدان بسیج به سمت میدان امام حسین (ع) و بالعکس - ساعت ۱۰ صبح
لوداب: از جلوی بخشداری به سمت هنرستان امام خمینی (ره) – ساعت ۹:۳۰صبح
سپیدار: از جلوی حوزه مقاومت بسیج حضرت امام رضا (ع) تا دبیرستان فردوسی - ساعت ۹ صبح
سرفاریاب: گلزار مطهر شهدا ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ مدرسه شبانهروزی هاجر - ساعت ۹:۳۰ صبح
ممبی: از جلوی بخشداری به سمت حوزه مقاومت بسیج سیدالشهداء (ع) - مدرسه دخترانه حدیث کوثر - ساعت ۹:۳۰ صبح
سرآسیاب: از میدان اصلی تا مسجد امام خمینی (ره) - ساعت ۹صبح
جاورده: مدرسه شمس تبریزی - خیابان امام خمینی (ره) - گلزار مطهر شهدا - ساعت ۹ صبح
بردپهن زیلایی: از دبیرستان امام هادی (ع) تا گلزار مطهر شهدا - ساعت ۱۰ صبح
دشتروم: از جلوی راهدارخانه تنگاری تا دبیرستان شهدای بانک ملت - ساعت ۹ صبح
اسفندان: میدان معلم ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ گلزار شهید حاتمینیا ـ ساعت ۹:۳۰صبح
امامزاده جعفر: از مدرسه انصار تا حرم مطهر امامزاده جعفر (ع) ـ ساعت ۹:۳۰ صبح
دیل: از مسجد امام صادق (ع) به سمت گلزار مطهر شهدا ـ ساعت ۹:۳۰صبح