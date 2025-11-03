پخش زنده
کلیک برروی لینک جعلی دریافت یارانه معیشتی، برای شهروند بزهدیده در خراسان جنوبی گران تمام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس فتا استان از کشف پروندهای که فردی با کلیک برروی لینک جعلی دریافت یارانه معیشتی دولت، مبلغ یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال از حسابش برداشت شده بود خبر داد.
سرهنگ الوانی گفت: فردی به پلیس فتا مراجعه و با ارائه شکوائیه اعلام کرد: مدتی قبل از طرف فردی ناشناس برایم لینکی ارسال شده بود که در آن از من خواسته شده بود برای دریافت یارانه معیشتی دولت بر روی لینک موجود کلیک کرده و اطلاعات بانکی و هویتی خود را وارد کنم، پس از وارد کردن این اطلاعات، متوجه برداشت مبلغ یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال از حساب بانکی خودم شدم، بنابراین خواهان رسیدگی هستم.
رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی افزود: برای رسیدگی به شکایت این شهروند بزهدیده و احقاق حق وی، بلافاصله کارشناسان پلیس فتا رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرارداده و پرونده اولیه در این خصوص تشکیل شد.
وی افزود: در ادامه با هماهنگی مرجع قضائی و با تلاش کارشناسان پلیس فتا مبلغ به حساب شاکی برگشت داده شد و پرونده نیز برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شد.
سرهنگ الوانی تأکید کرد: شهروندان به این نکته توجه داشته باشند که ارگانهای دولتی و خدماتی از طریق شماره موبایل شخصی برای شهروندان پیامک ارسال نمیکنند و به این نکته توجه کنند پیامکهایی که شهروندان را به واریز سود یا قطع شدن یارانه و مسائلی از اینقبیل هدایت میکنند، عمدتا جعلی هستند که قصدشان کلاهبرداری است.
رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی از شهروندان خواست: هشدارهای پلیس فتا را جدی گرفته و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیامرسانهای موبایلی مراتب را از طریق نشانی سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکی www.fata.gov.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.
همچنین شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ مربوط به مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا به صورت شبانهروزی آماده پاسخگویی به سوالات شهروندان در سراسر کشور است.