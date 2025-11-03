نگار حسینی عضو تیم ملی والیبال نوجوانان و محمدامین صفایی عضو تیم ملی فوتسال نوجوانان با استقبال مردم و مسئولان وارد فریمان شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نگار حسینی ملی پوش تیم ملی والیبال نوجوانان و محمدامین صفایی ملی پوش تیم فوتسال نوجوانان کشور در میان استقبال مردم ورزش دوست، فرماندار و مدیران ادارات وارد فریمان شدند.

محمد صفری سرپرست اداره ورزش و جوانان فریمان در مراسم استقبال از این ورزشکاران گفت: با وجود اینکه این اداره نیرویی ندارد و با یک نفر اداره می شود اما همت و تلاش ورزشکاران فریمان در حوزه های آسیایی و ملی ستودنی است.

مهدی ناصری، فرماندار فریمان هم در این مراسم، موفقیت های کسب شده را مقدمه بازگشت شهرستان فریمان به روزهای شکوفایی ورزشی خود عنوان کرد و با انتقاد از بلاتکلیف ماندن معرفی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فریمان در یکسال گذشته و به نتیجه نرسیدن پیگیری ها از اداره کل مربوطه، ورزش فریمان را مستعد بازیابی اعتبار دیرینه خود معرفی کرد.

در پایان مراسم استقبال از قهرمانان ملی پوش فریمانی، هدایای متعددی از طرف شهرداری، نهادهای دولتی و بخش صنعت شهرستان به آنان اهدا شد.