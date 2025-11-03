به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان با صدور بیانیه‌ی برای حضور گسترده، پرشور و حماسی در راهپیمایی عظیم یوم الله ۱۳ آبان دعوت به حضورکرد.

یوم‌الله سیزده آبان، نقطه کانونی تقابل گفتمانی جمهوری اسلامی با نظام سلطه جهانی و یادآور حماسه دانش‌آموزان و دانشجویان پیشتاز عرصه انقلاب است، غیورمردانی که به‌تأسی از بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تبلیغات اسلامی و مقام معظم رهبری این روز را به معیار عزت، خودباوری و ایستادگی ملی در برابر استکبار تبدیل کردند.

نماینده ولی فقیه دراستان و امام جمعه زنجان و استاندار زنجان هم با صدور بیانیه‌هایی از مردم غیوراستان برای حضور پرشور در این همایش حضور دعوت کردند.

صدا وسیمای استان، سپاه انصارالمهدی، نیروی انتظامی، تیپ ۲ زرهی، اداره کل دادگستری، نماینده مردم استان درمجلس خبرگان رهبری هم باصدور بیانیه‌هایی برای حضور دراین همایش بزرگ علیه استکبارجهانی دعوت به حضور کردند.

ائمه جمعه، مجمع نمایندگان استان، بسیج نواحی و اقشار، معلمان ودانش آموزان نواحی آموزش پرورش استان، اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان، فرمانداران وبخشداری‌های تابعه، ادارات کل تبلیغات اسلامی، فرهنگ وارشاد، میراث فرهنگی، تعاون، کارورفاه اجتماعی، جهادکشاورزی، صنعت ومعدن، اقتصادودارایی، بازرسی، حوزه‌های علمیه برادران وخواهران، دفترحفظ آثار، بنیادشهیدوامورایثارگران، دفتر نظارت وبازرسی برانتخابات استان، کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، کارکنان ادارات کل کمیته امداد، بهزیستی، جامعه معلولین، محیط زیست، شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان و سایر دستگاهها، نهاد‌ها وارگاه‌های دولتی و غیر دولتی استان هم در بیانیه‌های جداگانه‌ای برای حضور در این همایش بزرگ ودشمن شکن اعلام حضور کردند.