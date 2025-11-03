رئیس سازمان بسیج اساتید کشور گفت: در فضای پساجنگ هر اظهارنظری که انسجام را آسیب‌پذیر کند، بازی در زمین دشمن است، امروز برخی از سران همان فتنه با قرار گرفتن در کنار رادیکالیسم همان بازی تکراری را در سر می‌پروراند تا این اتحاد مقدس مردم را به نوعی دچار خلل کنند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما؛ محمدرضا مردانی، در گردهمایی اساتید بسیجی اصفهان و سومین جشنواره استانی شهید چمران، با تأکید بر اینکه امروز جبهه علم و فکر، خط مقدم حفظ و گسترش اقتدار ملی ایران است، گفت: جشنواره علمی شهید چمران در ظاهر یک رویداد علمی است، اما در واقع «تمرین حکمرانی دانایی» است؛ تمرین اینکه چگونه می‌توان علم را در خدمت عدالت، پیشرفت و اقتدار ملی قرار داد. پس این گردهمایی، نه صرفاً برای تقدیر از پژوهش‌ها، بلکه برای بازاندیشی در نقش استاد بسیجی در پژوهش و دانشگاه، در ساخت آینده ایران عزیز است.

وی افزود: جهاد علمی، همان‌گونه که از معنای آن پیداست، تنها فعالیت پژوهشی نیست؛ حرکتی است عالمانه، مومنانه و مجاهدانه برای ساخت تمدن نوین اسلامی.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور ادامه داد: علم اگر از ایمان جدا شود، ابزار سلطه می‌شود؛ همان می‌شود که بمب هسته‌ای تولید می‌کند و سلاح کشتار جمعی می‌سازد تا بر مظلومان مسلط شود.

مردانی اظهار کرد: علم باید موتور محرکه عدالت و پیشرفت باشد؛ یعنی هدف نهایی علم، نه صرفاً دانستن، بلکه ساختن است؛ ساختن جامعه‌ای که در آن، علم به اقتدار ملی و امنیت پایدار بینجامد.

رییس سازمان بسیج اساتید کشور اظهار کرد: جهاد علمی، که مقام معظم رهبری از آن به عنوان «جهاد مهم» یاد می‌کنند، سه مرحله دارد: اول، تولید دانش مفید و اصیل که از نیاز و درد جامعه برخیزد، نه صرفاً از تقلید دانشگاه‌های بیگانه؛ دوم، تبدیل علم به فناوری و حکمرانی که دو بال تمدن نوین اسلامی، یعنی پیوند میان اندیشه دانشگاه و تصمیم‌سازی حاکمیت است؛ و سوم، جهانی‌سازی و گفتمان «علم متعهد».

وی تأکید کرد: ایران باید مرجعیت علمی و فکری در علم اخلاقی و عدالت‌محور را پیدا کند و به دست بگیرد. در این مسیر، همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای عزیز فرمودند، یقیناً اگر شهید چمران امروز در میان ما بود، همانند شهید طهرانچی و شهدای علمی ما، قطعاً به جای سلاح، در سنگر علم مستقر می‌شد و با استفاده از آنچه برای علم لازم است، برای دستیابی به مرجعیت علمی تلاش می‌کرد و آن را به دست می‌گرفت، اما با همان روحیه جبهه و جنگ و جهاد و روحیه شهادت.

وی خاطرنشان کرد: شهید چمران حقیقتاً می‌دانست که گاهی قلم از گلوله مؤثرتر است، اگر از ایمان تغذیه شود؛ «مدادُ العُلَماءِ اَفْضَلُ مِنْ دِماءِ الشُّهَداء».

مردانی در ادامه با طرح این پرسش که، اما وظیفه ما در پسا جنگ و معنای استقامت ملی چیست، گفت: تحولات اخیر منطقه، به ویژه جنگ دوازده‌روزه، پرده از واقعیتی برداشت که جهان غرب مایل نبود آن را ببیند؛ ملت‌ها بیدار شدند. دشمن گمان می‌کرد با جنگ‌های کوتاه و جنگ رسانه‌ای و جنگ شناختی می‌تواند اراده ملت‌ها را فرسوده و تاب‌آوری‌ها را کاهش دهد، اما برخلاف تصور، جنگ دوازده‌روزه نشان داد که اراده ملت‌ها از موشک‌ها نیرومندتر است.

رییس سازمان بسیج اساتید کشور عنوان کرد: پس از پایان این درگیری، روشن شد که امنیت و اقتدار دیگر صرفاً از لوله تفنگ نمی‌جوشد، بلکه از اندیشه، از فناوری و از ایمان زاده می‌شود.

مردانی گفت: فضای پساجنگ، فضای تازه‌ای است که در آن، جنگ‌ها نه در زمین، بلکه در ذهن‌ها همچنان جریان دارد. در چنین فضایی، هر اظهار نظری که انسجام را آسیب‌پذیر کند، بازی در زمین دشمن است.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور گفت: این همان رویکردی است که در فتنه هشتاد و هشت دیدیم و امروز برخی از سران همان فتنه با قرار گرفتن در کنار رادیکالیسم همان بازی تکراری را در سر می‌پروراند تا این اتحاد مقدس مردم را به نوعی دچار خلل کنند.

وی افزود: پیشنهاد مجلس مؤسسان، اظهارات و بیانیه‌های کذایی همان مسیری را می‌رود که یک بار دیگر توسط ملت بزرگ ایران مردود شناخته شد. در چنین جهانی دانشگاه‌ها به میدان نبرد شناختی تبدیل شده‌اند. عملیات روانی، جعل معنا و تخریب امید سلاح‌های جدید دشمن است و آگاهانه یا غیرآگاهانه عده‌ای در داخل آن را تکرار می‌کنند.

وی ادامه داد: در برابر این حمله نرم، ما نیاز به «جبهه دانایی» داریم؛ جبهه‌ای از استادان، پژوهشگران و متفکران که بتوانند حقیقت را بازسازی و امید را بازتولید کنند.

مردانی اظهار کرد: هر استاد، یک فرمانده جنگ نرم است؛ یک فرمانده فکری است. هر پژوهشگر، یک رزمنده اندیشه است.

استقامت ملی در فصل دانایی

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور تأکید کرد: در پسا جنگ، کشور باید بتواند از علم برای ارتقای عزت ملی استفاده کند و این، همان معنای استقامت ملی در «فصل دانایی» است. نقش نخبگان و مسئولیت اجتماعی علم در این دوره بسیار حائز اهمیت است. در تمامی کشورها، نخبگان و استادان، نه‌تنها تولیدکننده دانش، بلکه نگاهبانان عقل و عقل جمعی‌اند.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور تأکید کرد: در فضای کنونی کشور، بیش از هر زمان دیگر به انسجام فکری و گفتگوی عالمانه نیاز داریم. اختلاف نظر، اگر در مدار انصاف و عقلانیت باشد، یقیناً منبع قدرت است، اما اگر در مدار تفرقه و نفرت قرار گیرد، سرمایه ملی را می‌سوزاند. دانشگاه باید میدان گفت‌وگوی تمدنی باشد.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور اظهار کرد: نخبگان نقش‌های متعددی دارند: یک نقش، می‌تواند «تحلیل‌گر و هشداردهنده در برابر خطا‌های راهبردی کشور» باشد؛ نقش دیگر، «واسطه اعتماد میان مردم و حاکمیت از طریق علم و منطق» و نقش سوم، «معمار فکری آینده ایران با تربیت نسل مومن، پویا و خودباور برای کشور».

دانشمند منزوی، خادم جامعه نیست

مردانی خاطرنشان کرد: علم اگر از مردم جدا شود، خشک می‌گردد. ما باید علم را از آزمایشگاه‌ها به میدان زندگی بیاوریم؛ به میدان سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اخلاق منتقل کنیم.

آینده جهان در حال بازتعریف است

مردانی اظهار کرد: اگر بخواهیم بدانیم که جهان به چه سمتی می‌رود، باید نگاه کنیم به کشور‌هایی که در ظاهر کوچکند، اما در واقع صحنه آزمایش نظم جهانی جدید شده‌اند.

وی در ادامه توضیح داد: سودان یکی از آن نقاط است که می‌بینیم سرزمینی که سال‌هاست میان ارتش رسمی و نیرو‌های موسوم به «پشتیبانی سریع» یا «واکنش سریع» درگیر است. جنگی که در ظاهر داخلی است، اما در باطن، میدان رقابت قدرت‌های بزرگ بر سر منابع و موقعیت ژئوپلیتیکی قاره آفریقاست.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور اظهار کرد: سودان نشان می‌دهد که دوران جدید جهان، دوران چندلایگی قدرت است و در این برهه، هیچ ابرقدرتی دیگر توان تحمیل مطلق قدرت و هژمونی خود را در جهان ندارد و هر منطقه، خود به مرکز تصمیم تبدیل شده و خواهد شد.

مردانی گفت: برای ما ایرانیان، سودان یادآور یک واقعیت راهبردی است: اگر ملت‌ها نتوانند علم و فناوری را با هویت و سیاست جمع کنند، به میدان رقابت قدرت‌ها تبدیل خواهند شد.

وی گفت: جهان آینده، جهان دانایی جنوب است؛ جهانی که ملت‌های آن، از درون فقر و جنگ، مسیر استقلال علمی را جست‌و‌جو می‌کنند.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور تأکید کرد: به قلب تحولات منطقه نگاهی بکنیم، یعنی غزه و جنوب لبنان در منطقه غرب آسیا. آنچه امروز در غزه می‌گذرد، صرفاً درگیری میان یک گروه نظامی و ساکنین منطقه دیگری نیست؛ برخورد دو تعریف از انسان و کرامت انسانی است.

رئیس بسیج اساتید کشور اظهار کرد: جنگ معنا‌ها آغاز شده است؛ جنگی که در آن برنده کسی است که بتواند روایت عادلانه‌تری از انسان ارائه دهد. رقابت چین با آمریکا، دیگر امروز محدود به اقتصاد یا فناوری نیست؛ رقابت بر سر تعریف آینده علم است.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور گفت: ما باید یاد بگیریم «مدل سوم علم» را عرضه کنیم؛ علمی که از اخلاق و عدالت جدا نیست؛ علمی که در خدمت انسان باشد، نه در خدمت بازار و مستکبران؛ علمی که بر کرامت استوار است، نه بر منفعت.

ایران باید در رقابت معنا، اولین و پرچم‌دار باشد

مردانی گفت: اگر جهان شرق و غرب در رقابت فناوری‌اند، یقیناً ایران باید در «رقابت معنا» اولین و پرچم‌دارترین باشد.

وی بیان کرد: مرجعیت علمی آینده، در دست ملت‌هایی است که بتوانند فناوری را با ارزش پیوند دهند و این، همان مأموریتی است که در گام دوم انقلاب، مقام معظم رهبری بر دوش دانشگاهیان گذاشته است: حرکت به سوی تمدنی که در آن علم، اخلاق و معنویت در یک مسیر واحد جریان دارد.

مردانی عنوان کرد: ما شاهد تحولات دیگری در غرب کره زمین هستیم؛ تحولاتی که همه نشان از بازگشت «جهان جنوب» به صحنه تاریخ دارند. جهان جنوب یعنی ملت‌هایی که قرن‌ها تحت سلطه بودند، اکنون در پی بازتعریف جایگاه خود هستند.

وی گفت: ایران می‌تواند با انتقال تجربه علمی و فناوری بومی، به یکی از قطب‌های همکاری علمی تبدیل شود. راه‌اندازی شبکه پژوهش‌های مشترک با کشور‌های همسو و ترویج دیپلماسی علمی مهم است، همچنین تربیت نسلی با «زبان گفت‌و‌گو».

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور گفت: در بیانیه گام دوم آمده است که علم و پژوهش، مهم‌ترین وسیله عزت و قدرت کشور است. این سخن برای ما اعضای هیئت علمی و برای شما استادان و پژوهشگران، یک «ماموریت» است، نه صرفاً یک توصیه از سوی مقام معظم رهبری که فرمودند: دانشگاه موتور محرکه پیشرفت‌های همه‌جانبه کشور است. اگر امید خاموش شود، انگیزه یادگیری نیز خاموش می‌شود. اگر استاد خود به آینده

باور نداشته باشد، نمی‌تواند نسلی آینده‌ساز تربیت کند.

مردانی عنوان کرد: وظیفه استاد سه چیز است: حفظ امید در دل جامعه علمی، تربیت انسان کارآمد و مومن، و اتصال علم به تصمیم‌سازی و حکمرانی و اقتصاد و نقد جامعه؛ و ما نباید بگذاریم فاصله‌ای میان پژوهش و زندگی واقعی مردم باقی بماند.

جشنواره شهید چمران را به یک جنبش فکری ملی تبدیل کنیم

مردانی اظهار کرد: باید جشنواره‌هایی مانند جشنواره شهید چمران را از یک رویداد به یک «جنبش فکری ملی» تبدیل کنیم. هر استاد، یک فرمانده، یک سنگر در جهاد علمی است و هر پژوهش اصیل و علم نافع، امیدی در میدان برای جامعه ماست.

وی تأکید کرد: در پایان، بازمی‌گردم به نام شهید چمران. او که با قلم و خونش به ما آموخت که علم بی‌تعهد ناتمام است. او نشان داد که می‌توان دانشمند بود و مجاهد ماند؛ می‌توان اهل تفکر بود و اهل میدان نیز بود.

مردانی تأکید کرد: ما وارثان نسلی هستیم که از دل خاکستر جنگ، تمدنی از علم و ایمان ساخت. امروز نوبت ماست که از دل تلاطم جهانی، آینده‌ای از اقتدار در دانایی بنا کنیم.