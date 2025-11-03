معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور اجرای موفق اصول و قوانین پدافند غیرعامل در کشور را نیازمند ایجاد و فعال‌سازی زیست بوم پدافند غیرعامل دانست.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ذبیح‌الله حسن شاهی دوشنبه در نشست پدافند غیرعامل در سالن اجتماعات مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: جنگ ۱۲ روزه نشان داد که پدافند غیرعامل باید در مرحله آگاهی بخشی و اجرا بازخوانی شود و رعایت اصول پدافند غیرعامل در بین مردم و دستگاه‌ها گسترده‌تر و الزامی شده است.

وی افزود: اصول پدافند غیرعامل باید به عموم مردم آموزش داده شود تا در هنگام بروز خطر مردم بتوانند بهترین عملکرد و اقدامات را در بالا بردن امنیت انجام دهند.

حسن شاهی با بیان اینکه ۲ درصد از بودجه کشور برای اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل اختصاص یافته است، اظهار داشت: اعتبار در نظر گرفته شده به درستی در این بخش هزینه نمی‌شود.

معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور تصریح کرد: آگاهی رسانی به مردم در خصوص اهمیت رعایت اصول پدافند غیرعامل بسیار اهمیت دارد و این اقدام سرمایه‌گذاری در تقویت امنیت کشور است.

حسن شاهی بر تقویت زیر ساخت مخابراتی در حوزه آی سی تی تاکید کرد و ادامه داد: باید زیرساخت‌های مخابراتی به گونه‌ای در کشور فراهم شود تا در زمان وقوع حادثه و یا خطر، اطلاع رسانی به مردم در کمترین زمان ممکن صورت گیرد.

وی با تاکید بر لزوم اجرای دستورالعمل شهید چمران سه و اهمیت ویژه مدیران دستگاه‌ها گفت: خرابکاری در صنایع و واحد‌های تولیدی یکی از اهداف دشمنان است و این دستورالعمل به منظور پیشگیری از خسارت در این بخش ارائه شد.

محممدرضا موالی زاده، استاندار خوزستان در این نشست بر لزوم واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها به‌ویژه در شرایط کنونی که مسائل پدافند غیرعامل و امنیت اقتصادی مطرح است تاکید کرد.