برگزاری رزمایش پدافند زیستی در استان بوشهر

در هفته پدافند غیرعامل رزمایش پدافند زیستی با همکاری دام‌پزشکی، فرمانداری، دادستانی، دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی و تعزیرات در شهرستان‌های استان بوشهر برگزار شد.