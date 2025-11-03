برگزاری رزمایش پدافند زیستی در استان بوشهر
در هفته پدافند غیرعامل رزمایش پدافند زیستی با همکاری دامپزشکی، فرمانداری، دادستانی، دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی و تعزیرات در شهرستانهای استان بوشهر برگزار شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر پس از دستور آغازبهکار رزمایش پدافند زیستی به خبرنگار صداوسیما گفت: رزمایش پدافند غیرعامل در حوزه دامپزشکی با محوریت بررسی مراکز عرضه و توزیع فرآوردههای خام دامی و ردیابی محولههای غیرمجاز و غیربهداشتی در همه شهرستانهای استان برگزار شد.
دکتر محمدحسن رهنما افزود: هدف از برگزاری این رزمایش، افزایش آمادگی شبکههای دامپزشکی در شرایط بحران، پیشگیری از تهدیدات بهداشتی و غذایی و ارزیابی عملکرد میدانی تیمهای نظارتی در برخورد با محمولههای مشکوک بدون مجوز بهداشتی دامپزشکی است.
او ادامه داد: گروههای تخصصی با یک سناریوی مشخص، همزمان در سراسر استان، ۴ گروه در بوشهر و ۲ گروه در هر شهرستان با پایش میدانی مراکز عرضه، فرآیند جمعآوری و ردیابی بارهای غیربهداشتی غیرمجاز را دنبال میکنند.
دکتر رهنما اضافه کرد: نتایج این رزمایش کمک میکند که نقاط ضعف احتمالی در فرآیند کارهای همیشگی را شناسایی و گامهای خوبی برای بهبود عملکرد در میدان برداریم؛ همچنین افزایش هماهنگی بین دستگاهی را در پی خواهد داشت.
فرماندار شهرستان بوشهر هم گفت: در شهرستان بوشهر پیوسته و هر روز کار سرکشی و بازرسی بهداشتی از اصناف خوراکی و پروتئینی را انجام میدهیم.
محمد مظفری افزود: البته برای آمادگی در هنگام بحران باید تمرین کنیم، برنامه داشته باشیم و پیشبینی کنیم که این رزمایشها میتواند به شناسایی نقاط ضعف و اصلاح آن کمک کند.