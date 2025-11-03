به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سبزوار گفت: در بررسی‌ کارشناسان مشخص شد محموله‌ ای از دام سبک که طبق مجوز صادره باید از شهرستان شاهرود به مقصد ساری حمل می شد، از شهرستان سبزوار بارگیری شده است.

دکتر برات‌ الله زیدآبادی افزود: افراد متخلف پس از دریافت پلاک‌ های شناسایی مربوط به شهرستان شاهرود، اقدام به نصب این پلاک‌ ها بر روی گوش دام‌ هایی کرده بودند که در سبزوار بارگیری شده بود تا حمل غیرقانونی خود را قانونی جلوه دهند.

وی ادامه داد: «با هماهنگی و دستور مقام قضایی و بر اساس رأی قاضی تعزیرات، خودروی حامل دام توقیف و به پارکینگ منتقل شد و دام‌ های توقیفی تا تعیین تکلیف نهایی به فرد امین تحویل داده شدند.

زیدآبادی تصریح کرد: «دامپزشکی شهرستان سبزوار با همکاری دستگاه‌ های نظارتی و انتظامی، به طور مستمر بر روند حمل و نقل دام و صدور مجوزهای بهداشتی نظارت دارد و با هرگونه تخلف در این زمینه، به‌ ویژه صدور یا استفاده از مجوزهای خلاف واقع، برخورد قاطع خواهد کرد.»