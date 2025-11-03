به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در نیمه نخست امسال، سه هزار و ۱۸۰ گروه عملیاتی در قالب گشت‌های خودرویی به مناطق تحت پوشش این اداره کل اعزام شدند.

سرهنگ امیرسعید باقری افزود: در بخش قضایی با صدور ۲۴ اخطاریه، ۹ ابلاغ رسمی و اجرا شدن ۱۰ حکم قطعی قضایی، در این مدت ۷۶۶ هزار متر مربع اراضی ملی به ارزش ۲۶ هزار و ۶۰ میلیارد ریال رفع تصرف شد.

وی همچنین در خصوص رفع تعرضات فوری با بیان اینکه ۱۴ گزارش در این مدت دریافت و رفع تصرف فوری شد، گفت: در مجموع ۹ هزار و ۸۳۵ متر مربع از اراضی به ارزش ریالی هفت هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال آزادسازی شد.

وی ادامه داد: در حوزه اقدامات پیشگیرانه، نصب ۶۰ تابلو هشداردهنده، دریافت ۱۷ گزارش مردمی از سامانه خبری، بهره‌گیری از ۱۲ منبع محلی و ۱۰۳ بازدید از یگان‌های مستقر در شهرستان‌ها اجراشده است.

باقری با اشاره به برگزاری جلسه‌های تئوری و عملی آموزشی به نیرو‌های یگان گفت:

استان اصفهان با ۲۸ شهرستان و ۱۱۵ شهر، ۱۷۲ هزار هکتار اراضی تحویلی و هزار و ۷۱۰ پلاک ثبتی زیر پوشش یگان حفاظتی دارد که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، اقدامات مداوم و هماهنگی بین‌دستگاه هاست.