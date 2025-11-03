رئیس دادگستری دشت آزادگان گفت: با ورود دادستان عمومی و انقلاب و با همّت اعضای شعبه ۴ شورای حل اختلاف شهرستان، پرونده قتل در دشت آزادگان پس از ۶ سال به صلح وسازش منتهی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جاسم جنادله بیان کرد: حدود ۶ سال پیش در جریان تیراندازی در یکی از روستا‌های شهرستان دشت آزادگان، یک نفر یا اسلحه کلاش به قتل می‌رسد که پس از دستگیری و محکومیت قاتل در دادگاه، أولیای دم درخواست اجرای احکام قصاص نفس قاتل را داشتند.

وی افزود: به توجه به طرح پویش به (حرمت امام حسن مجتبی (ع)، کریم اهل بیت می‌بخشم) و با ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف و برگزاری جلسات متعدد با حضور جمعی از ریش سفیدان و بزرگان دوطایفه، پیگیری‌های این مرجع، دادستان عمومی و انقلاب دشت آزادگان و اعضای شعبه چهارم شورای حل اختلاف، این پرونده که از سال ۱۳۹۸ تشکیل و منتهی به ردی قصاص نفس شده بود، به صلح و سازش منتهی شد.

جنادله ضمن تقدیر از این اقدام ارزشمند خانواده مقتول، این امر را گامی مهم در راستای ترویج فرهنگ صلح و گذشت دانست و براهمیت استفاده از روش‌های اصلاح ذات البین برای کاهش تنش‌های اجتماعی تأکید کرد