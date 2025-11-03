اجرای هشتمین مرحله طرح ملی «قرار دوازدهم» در خراسان رضوی
در راستای محرومیت زدایی و ارائه خدمات اجتماعی به نیازمندان، هشتمین مرحله طرح ملی «قرار دوازدهم» در خراسان رضوی اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، معاون فرهنگی، اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: در اجرای این طرح، با مشارکت مهدوی یاران، بستههایی معیشتی بین خانوادههای نیازمند توزیع میشود.
حجت السلام والمسلمین جمال ایزدی با اشاره به اینکه این طرح به نیت امام زمان (عج)، در روز دوازدهم هر ماه انجام میشود، افزود: بستههای معیشتی، لوازم گرمایشی، بستههای فرهنگی و آموزشی و اقلام مورد نیاز، در قالب این طرح، تهیه و در بین خانوادهها کم برخوردار استان توزیع میشود.
وی در ادامه افزود: برای تهیه بیش از ۸۰۰ بسته اقلام هشتمین مرحله این طرح، در مجموع بیش از ۱۰ میلیارد ریال هزینه شده است.