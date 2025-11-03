مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی از وجود بیش از ۱۰۰ هزار تن برنج وارداتی هندی و پاکستانی بخش خصوصی در گمرکات کشور خبر داد و گفت: روند تحویل و توزیع این محموله‌ها در استان‌ها برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها ادامه دارد.

مجید حسنی‌مقدم مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی این وزارتخانه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، با اشاره به آخرین اوضاع واردات و توزیع برنج تنظیم بازار گفت: براساس قرارداد منعقد شده میان بخش خصوصی و وزارت جهاد کشاورزی، از مجموع ۱۰۰ هزار تن برنج وارداتی، حدود ۶۴ هزار تن قرارداد اولیه تحویل به شرکت بازرگانی دولتی ایران انجام شده که تاکنون نزدیک به ۱۱ هزار تن از آن تحویل گرفته شده است.

وی افزود: از این مقدار برنج تحویلی، حدود یک‌هزار تن پاکستانی و مابقی هندی است که به استان‌ها ارسال شده است.

حسنی‌مقدم با بیان اینکه توزیع برنج‌های وارداتی از طریق کارگروه‌های استانی ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود، گفت: هر زمان بیش از ۵۰ درصد از محموله جذب شود، مرحله بعدی توزیع آغاز خواهد شد.

به گفته وی، عرضه گسترده‌تر برنج‌های وارداتی در روزهای آینده با قیمت مصوب ادامه خواهد داشت. قیمت برنج هندی با آرم شرکت بازرگانی دولتی ایران برای مصرف‌کننده حدود ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان و برنج پاکستانی رقم ۳۸۶ حدود ۴۶ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شده است.

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی افزود: قیمت مصوب برنج پاکستانی رقم ۱۱۲۱ هنوز از سوی سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده اعلام نشده، اما در حال نهایی شدن است.

وی تاکید کرد: بخش خصوصی نیز موظف است برنج وارداتی خود را با قیمت مصوب عرضه کند، زیراکه واردات آن‌ها با ارز ترجیحی انجام شده است.

حسنی‌مقدم همچنین از ادامه توزیع برنج‌های وارداتی شرکت بازرگانی دولتی ایران خبر داد و گفت: ۳۵ هزار تن برنج هندی و پاکستانی در شبکه توزیع قرار دارد که ۲۰ هزار تن آن به کارگروه‌های استانی تحویل داده شده و بخش عمده‌ای از آن در حال جذب و توزیع است.

وی ادامه داد: ۱۰ هزار تن از این برنج‌ها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می‌شود و ۵ هزار تن دیگر نیز به فروشگاه‌های بزرگی که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده‌اند اختصاص یافته است.

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی در پایان تأکید کرد: ثبت سفارش واردات برنج برای تنظیم بازار و ثبات قیمت همچنان ادامه دارد.