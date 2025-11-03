دبیر چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر طی احکامی مدیران بخش‌های تئاتر خیابانی و رادیوتئاتر این رویداد هنری را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید وحید فخر موسوی دبیر چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، طی احکامی، مریم کاظمی را به عنوان مدیر بخش تئاتر خیابانی و امین رهبر را به عنوان مدیر بخش رادیوتئاتر این رویداد هنری منصوب کرد.

مریم کاظمی نویسنده، بازیگر، طراح و کارگردان تئاتر، دارای تحصیلات کارشناسی بازیگری و کارگردانی از دانشکده هنر‌های زیبا و دانشجوی کارشناسی ارشد سینما دانشگاه تربیت مدرس است.

کاظمی همچنین تجربه کارگردانی آثار بسیار زیادی ازجمله «رویای شب تابستان»، «خسیس»، «رام کردن زن سرکش»، «موزیکالیته ساعت هشت در کشتی»، «سیندرلا»، «شاهزاده خانم بدترکیب»، «کلوچه دارچینی» و «خاله مرجان و خروس» را در عرصه تئاتر بزرگسال و کودک و نوجوان دارد.

امین رهبر، نویسنده و سردبیر و تهیه‌کننده نمایش‌های رادیویی، دارای مدرک دکترای فلسفه هنر از دانشگاه آزاد همدان است.

مدیر دفتر ادبیات نمایشی اداره‌کل هنر‌های نمایشی رادیو و رادیو نمایش و مدیریت ۶ دوره بخش رادیو تئاتر جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بخشی از رزومه مدیریتی امین رهبر محسوب می‌شود.

چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سید وحید فخر موسوی در بهمن ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.