پخش زنده
امروز: -
کارگاه آموزشی آشنایی با وظایف خادمیاران رسانه و شیوه تهیه گزارش خبری به همت کانونهای خدمت رضوی در شیراز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، کارگاه آموزشی رسانه رضوی بهمنظور توانمندسازی و ارتقای مهارتهای خبری، تصویری و فضای مجازی خادمیاران، با محوریت آشنایی با وظایف خادمیاران رسانه و شیوه تهیه گزارش خبری و تصویری به همت مدیریت کانونهای خدمت رضوی استان فارس در حرم حضرت احمد ابن موسی شاهچراغ علیه السلام برگزارشد.
این همایش با اهداف ارتقای سطح مهارتهای خبری و تصویری، توسعه هماهنگی رسانهای در سطح استان و تحکیم هویت خدمت مدار رسانه آستان قدس رضوی برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی ۷۰ نفر از خادمیاران رضوی در حوزه رسانه، جمعی از معاونین و دبیران کانونهای تخصصی حضور داشتند.
خادمیاران رسانه رضوی در استان فارس در همایشی یک روزه با فنون تهیه گزارشهای خبری آشنا شدند.