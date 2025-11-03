مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: دانشجویان خط امام که مبارزه با استکبار و سلطه آمریکایی‌ها را از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شروع کرده بودند در ۱۳ آبان به تسخیر لانه جاسوسی منجر شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما؛ سردار محمدرضا نقدی در این مراسم به دور اندیشی امام راحل و موضوع کاپیتولاسیون اشاره کرد و گفت: نیابتی‌های امریکا امروزه در منطقه با حضور دانشجویان و بسیجیان موقعیت و زمان شناس شکست خورده است.

وی افزود: آمریکا بیش از آنچه که فکر می‌کنید رو به افول است، چون سعی میکند خود به میدان علیه کشور‌های انقلابی و استعمار ستیز بیاید.

سردار نقدی به دانشجویان توصیه کرد باید امروز موقعیت شناس باشیم و از مسأله اصلی یعنی مبارزه با سلطه گری دور نشویم.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه گفت: از نظر نظامی امروز ما در مرتبه‌های مختلف از ۲۳ خرداد قویتر شده‌ایم و توکلمان به خداست.

در این مراسم متن پیام شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان مبنی بر همبستگی امت اسلامی قرائت شد.

