به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هادی عرفانی اصل گفت: برداشت چای ترش از سطح مزارع روستای‌های تلتلیه، بوخامه و چم عنایه از توابع بخش مرکزی شهرستان رامشیر آغاز شد.

وی افزود: چای ترش از گیاهان دارویی به شمار می‌آید که با کمترین مصرف آب و کود در فصل تابستان به تولید می‌رسد و می‌تواند جایگزینی مناسبی برای کشت‌های پر آب بر تابستانه باشد.

عرفانی اصل اظهار داشت: این محصول خواص درمانی بالایی دارد و به صورت دمنوش و همچنین در صنایع غذایی و دارویی کاربرد دارد.