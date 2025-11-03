پخش زنده
امروز: -
سرپرست جهاد کشاورزی رامشیر از برداشت چای ترش در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هادی عرفانی اصل گفت: برداشت چای ترش از سطح مزارع روستایهای تلتلیه، بوخامه و چم عنایه از توابع بخش مرکزی شهرستان رامشیر آغاز شد.
وی افزود: چای ترش از گیاهان دارویی به شمار میآید که با کمترین مصرف آب و کود در فصل تابستان به تولید میرسد و میتواند جایگزینی مناسبی برای کشتهای پر آب بر تابستانه باشد.
عرفانی اصل اظهار داشت: این محصول خواص درمانی بالایی دارد و به صورت دمنوش و همچنین در صنایع غذایی و دارویی کاربرد دارد.