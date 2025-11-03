پخش زنده
رئیس اداره دامپزشکی فومن از برگزاری دورههای آموزشی برای دامداران، معاینه رایگان دام و طیور، واکسیناسیون دام سنگین و سمپاشی دامها در هفته پدافند غیرعامل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر ابراهیم افلاک گفت: به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، دورههای آموزشی برای آشنایی با بیماریهای دام و طیور شامل تب برفکی، بروسلوز، هاری و آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان برای دامداران شهرستان فومن برگزار شد.
وی با بیان اینکه آموزش صحیح دامداران نقش موثری در جلوگیری از شیوع بیماریهای دامی در منطقه دارد، افزود: همچنین با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فومن، خدمات رایگان دامپزشکی شامل معاینه رایگان دام و طیور، واکسیناسیون دام سنگین و سمپاشی بدن دامها در روستای سسطلان این شهرستان ارائه شد.