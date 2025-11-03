پخش زنده
در آیینی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، از سه جوان نخبه مازندرانی برگزیده چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در رشتههای حفظ کل، قرائت تحقیق و اذان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیین تکریم و تجلیل از سه برگزیده ملی چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه، شامگاه دوشنبه در آستان مقدس امامزاده حمزه قائمشهر برگزار شد.
در این مراسم معنوی که به همت مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت گنجینه نور عرش مازندران و مجمع مرکزی قاریان و حافظان قرآن کریم این شهرستان با مشارکت اداره اوقاف و امور خیریه قائمشهر برگزار شد، جمعی از اساتید، پیشکسوتان، قاریان، حافظان، داوران، مدیران مؤسسات و فعالان قرآنی استان مازندران حضور داشتند.
در این مراسم معنوی که با حضور گسترده مسئولان استانی و فعالان قرآنی همراه بود، از سید صادق مسلمی نایب قهرمان رشته قرائت تحقیق از قائمشهر، محمد لائینی دارنده رتبه سوم حفظ کل قرآن از نکا و مصطفی محمدپور قهرمان رشته اذان از آمل تجلیل شد.
همچنین طی مراسم دیگری در مصلی بزرگ جمعه قائمشهر با حضور آیتالله معلمی امام جمعه شهرستان و نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری، ابوذر قربانی فرماندار قائمشهر و جمعی از مسئولان فرهنگی استانی و شهرستانی، از سید صادق مسلمی بهطور ویژه به مناسبت کسب رتبه ممتاز در مسابقات رسمی جمهوری اسلامی و راهیابی وی به مسابقات بینالمللی قرآن کریم کشور مالزی تجلیل بعمل آمد.
کلونیان، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه قائمشهر در این مراسم با اشاره به دستاورد تاریخی سید صادق مسلمی گفت: کسب این رتبه در رشته قرائت تحقیق برادران برای نخستین بار در تاریخ ۴۸ دوره برگزاری مسابقات قرآن برای استان مازندران رقم خورده است.
وی از برنامهریزی برای راهاندازی شورای اجتماعی، فرهنگی و قرآنی وقف شهرستان خبر داد و افزود: با تقویت جلسات قرآنی و حمایت از فعالان این حوزه، مسیر پرورش نخبگان قرآن کریم را هموارتر خواهیم کرد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قائمشهر همچنین از برنامهریزی برای گسترش فعالیتهای فرهنگی در مراکز فرهنگی - اجتماعی افق آستان امامزادگان قائمشهر خبر داد و گفت: در آینده نزدیک با همکاری فعالان قرآنی، شورای اجتماعی، فرهنگی و قرآنی وقف شهرستان راهاندازی خواهد شد تا از ظرفیت دستگاههای اجرایی و تشکلهای مردمی برای ارتقای سطح کیفی برنامههای فرهنگی مذهبی و قرآنی در حوزههای گوناگون آموزشی، تبلیغی و ترویجی استفاده شود.
صفا رنجبر، مدیرعامل مؤسسه گنجینه نور عرش مازندران نیز در این مراسم با اشاره به چالشهای پیشروی فعالان قرآنی گفت: متأسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی، دعوت از قاریان و برگزاری محافل قرآنی کاهش یافته و حتی برخی قاریان با مشکل هزینه رفتوآمد مواجهاند.
وی با قدردانی از همکاری اداره اوقاف قائمشهر افزود: این شهرستان طی سالهای اخیر میزبان رویدادهای بزرگ قرآنی در سطوح ملی و منطقهای بوده و این راه ادامه خواهد داشت.
همچنین در مراسم جداگانهای در مصلی بزرگ جمعه قائمشهر با حضور آیتالله معلمی امام جمعه شهرستان و ابوذر قربانی فرماندار، از سید صادق مسلمی به طور ویژه به مناسبت کسب رتبه ممتاز و راهیابی به مسابقات بینالمللی قرآن کریم مالزی تجلیل شد.
این مراسم با تلاوت قاریان ممتاز قرآن کریم همراه بود و نماینده مجلس، مدیران کل استانی و مسئولان محلی از جمله حاضران در این آیین بودند.