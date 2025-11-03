در پایان مسابقات کشوری پرشین کیک‌بوکسینگ، تیم دختران رزمی‌کار استان با کسب ۷ مدال طلا، ۸ نقره و ۴ برنز درخشان ظاهر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، زهرا سیدان در رده جوانان وزن ۵۰ کیلوگرم، مهسا اصلانی در بزرگسالان وزن ۸۵ کیلوگرم، حلما حاجیان در نونهالان وزن ۳۰ کیلوگرم، غزل نامجو در نونهالان وزن ۳۵ کیلوگرم، کوثر احمدی در بزرگسالان وزن ۵۰ کیلوگرم، معصومه جعفری در بزرگسالان وزن ۶۵ کیلوگرم و هلیا محمدی در جوانان وزن ۴۵ کیلوگرم نشان طلا را از آن خود کردند.

در بخش نقره، فاطمه کشاورزی (جوانان ۸۰ کیلوگرم)، کوثر بیگدلی (جوانان ۵۰ کیلوگرم)، زهره شعبانی (بزرگسالان ۶۰ کیلوگرم)، نرگس هاشمی (بزرگسالان ۷۰ کیلوگرم)، مایسا آقاپور (جوانان ۵۵ کیلوگرم) , زهرا جعفری (بزرگسالان ۸۰ کیلوگرم) , الهه کریمی (جوانان ۷۵ کیلوگرم) و سارینا سیاهی (جوانان ۷۰ کیلوگرم) به نشان نقره دست یافتند.

همچنین در بخش مدال برنز، عسل نامجو (نونهالان ۴۵ کیلوگرم)، فائزه بوجوئی (بزرگسالان ۵۵ کیلوگرم)، زینب زمانی (نونهالان ۷۰ کیلوگرم) و فاطمه ابراهیمی (جوانان ۶۵ کیلوگرم) موفق به کسب رتبه سوم شدند.

هدایت تیم دختران رزمی‌کار استان بر عهده‌ی خانم‌ها سمیه داودی و سمانه یوسف‌زاده به‌عنوان مربیان تیم بود.

رقابت‌های قهرمانی کشور پرشین کیک‌بوکسینگ به میزبانی تهران و با حضور ۲۰ تیم و ۴۵۰ شرکت‌کننده برگزار شد