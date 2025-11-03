در آستانه سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، دانش‌آموزان دبستان شهید مجتبی شریفی، یاد هم‌کلاسی شهید خود را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر دبستان شهید مجتبی شریفی گفت: پس از شهادت این دانش‌آموز، نام مدرسه «کمیل» با تصمیم شورای آموزش و پرورش و هم‌کلاسی‌هایش، به نام «شهید مجتبی شریفی» تغییر یافت، تا یاد این قهرمان کوچک، هر روز در ذهن بچه‌ها زنده بماند.

افسانه امینی افزود:در تلاش هستیم، دانش آموزان هر روز هنگام ورود به مدرسه، به یاد قهرمان واقعی باشند که با ایمان و شجاعت از کشورش دفاع کرد، نه آنهایی که با زور و سلاح بر مردم می‌تازند.

در آستانه روزملی مبارزه با استکبار جهانی این مدرسه کوچک در خیابان بعثت اصفهان، به نمادی از پایداری و ایمان تبدیل شده است.

مجتبی شریفی، دانش‌آموز کلاس سوم چند ماه پیش، همراه با پدر، مادر و خواهر کوچکش، به علت حمله پهپادی رژیم صهیونیستی در مسیر جاده نجف‌آباد به اصفهان، به شهادت رسید.