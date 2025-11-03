به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجعفر آفرین بیان داشت: پالایشگاه غلات اندیمشک در زمینه تولید خوراک دام، روغن خوراکی، نشاسته صنعتی و غذایی، صنایع نوشیدنی، صنایع بستنی ساز، مربا، انواع سس، صنایع گز، سوهان، شکلات و حلواشکری فعالیت دارد.

وی افزود: هم اکنون ۱۲۰ نفر نیروی فعال به صورت سه نوبت کاری و مستقیم و ۲۰۰ نفر نیروی کار به صورت غیر مستقیم در شرکت گلوکزان مشغول به کار هستند.

آفرین اظهار کرد: تولید محصولاتی از جمله روغن ذرت، جرم ذرت، فیبر ذرت، گلوتن، گلوکز، نشاسته، دکستروز و فروکتوز از دیگر تولیدات شرکت گلوکزان اندیمشک است که با تکمیل فاز سوم میزان اشتغالزایی این طرح به حدود ۶۰۰ نفر نیروی کار خواهد رسید.