مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به ظرفیت این تصفیه‌خانه گفت: با بهره‌برداری از این طرح، روزانه ۲۲ هزار مترمکعب فاضلاب تصفیه و سالانه حدود ۸ میلیون مترمکعب پساب تصفیه‌شده تولید خواهد شد که می‌تواند در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات عمومی مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، هاشم امینی آیین بهره‌برداری از تصفیه‌خانه فاضلاب رباط‌کریم با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های تصفیه فاضلاب در کشور اظهار داشت: تصفیه‌خانه فاضلاب رباط‌کریم با اعتباری بالغ بر ۲۳۰۰ میلیارد تومان اجرا شده و به دلیل بهره‌گیری از فناوری پیشرفته تصفیه به روش A۲O، در زمره مدرن‌ترین تصفیه‌خانه‌های کشور و منطقه قرار دارد.

او افزود: روش تصفیه A۲O علاوه بر حذف نیترات، قادر به حذف فسفر و سولفات از فاضلاب است و این ویژگی، خطر آلودگی منابع آب زیرزمینی را به‌طور چشمگیری کاهش داده و موجب ارتقای سلامت عمومی و زیست‌محیطی منطقه می‌شود.

او خاطرنشان کرد: این تصفیه‌خانه در زمینی به مساحت پنج هکتار احداث شده و حدود ۱۳۰ هزار نفر از جمعیت شهرستان رباط‌کریم را تحت پوشش قرار می‌دهد. کاهش انتشار بوی نامطبوع، ارتقای سطح بهداشت عمومی و صیانت از محیط‌زیست از جمله دستاورد‌های اجتماعی اجرای این طرح است.

امینی در پایان با تأکید بر ضرورت استفاده از منابع جایگزین آب در شرایط کم‌آبی کشور تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع آب شرب، باید از ظرفیت آب خاکستری و پساب تصفیه‌شده در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و فضای سبز بهره‌مند شویم. توسعه تصفیه‌خانه‌های فاضلاب امروز یک ضرورت ملی و گامی اساسی در تحقق مدیریت هوشمند منابع آب کشور است.