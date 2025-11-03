دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر صدرا به اردوی راهیان نور اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه امیرالمومنین شهر صدرا گفت: ۱۸۰ نفر از دانش آموزان دختر متوسطه اول مدارس شهر صدرا به مناطق عملیاتی شلمچه اعزام شدند.

سرهنگ همتی سروستانی افزود: دانش آموزان به مدت سه روز از مناطق جنگی بازدید می‌کنند و با رشادت‌ها و دلاورمردی‌های شهدا آشنا می‌شوند.

او در پایان افزود: این برنامه با همکاری شهرداری و شورای اسلامی، شرکت عمران و آموزش و پرورش صدرا در حال برگزاری است و قرار است تعداد دیگری از دختران متوسطه دوم راهی این سفر معنوی شوند.