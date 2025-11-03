به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم پتروپالایش کاسپین شیمی پاسارگارد قم با کسب ۱۸۱ امتیاز و به دست آوردن چهار مدال طلا، سه نقره و یک برنز، قهرمان لیگ منطقه‌ای نونهالان باشگاه‌های کشور شد.

امین محمد موحدی، محمدرضا محمدی، پرهام محمدی و ارسطو پورمحمد چهار تکواندوکار طلایی قم در این رویداد بودند

محمدامین تیموری، امیرعلی دلدار و حسین صادقی هم صاحب ۳ نشان نقره شدند و امیرحسین قاسمی موفق به کسب مدال برنز شد.

مجموعه قهرمانی مرتضی دیگر تیم قمی حاضر در این مسابقات بود که با یک طلای امیرعباس یعقوبلو و ۳ برنز ابوالفضل عقاب، علی فرجی و اهورا بلدی در جایگاه پنجم جدول ۹ تیمی رقابت‌های منطقه ۳ نونهالان کشور ایستاد.