پخش زنده
امروز: -
نماینده قم به عنوان قهرمانی رقابتهای لیگ منطقهای تکواندو نونهالان کشور دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم پتروپالایش کاسپین شیمی پاسارگارد قم با کسب ۱۸۱ امتیاز و به دست آوردن چهار مدال طلا، سه نقره و یک برنز، قهرمان لیگ منطقهای نونهالان باشگاههای کشور شد.
امین محمد موحدی، محمدرضا محمدی، پرهام محمدی و ارسطو پورمحمد چهار تکواندوکار طلایی قم در این رویداد بودند
محمدامین تیموری، امیرعلی دلدار و حسین صادقی هم صاحب ۳ نشان نقره شدند و امیرحسین قاسمی موفق به کسب مدال برنز شد.
مجموعه قهرمانی مرتضی دیگر تیم قمی حاضر در این مسابقات بود که با یک طلای امیرعباس یعقوبلو و ۳ برنز ابوالفضل عقاب، علی فرجی و اهورا بلدی در جایگاه پنجم جدول ۹ تیمی رقابتهای منطقه ۳ نونهالان کشور ایستاد.