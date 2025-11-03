رئیس کمیته امداد امام خمینی بندر ماهشهر گفت: شرکت پتروشیمی اروند در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی، تجهیزات پزشکی مورد نیاز مددجویان را تامین و به آنها اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی روشن اظهار داشت: در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی، شرکت پتروشیمی اروند اقدام به اهدای مجموعه‌ای از تجهیزات پزشکی شامل واکر و دستگاه فشارسنج به مددجویان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی شهرستان بندر ماهشهر کرد.

وی افزود: این اقدام ارزشمند با هدف حمایت از سلامت و بهبود کیفیت زندگی مددجویان نیازمند انجام شد و گامی مؤثر در جهت ارتقای رفاه اجتماعی در منطقه به شمار می‌رود.

روشن با قدردانی از این اقدام انسان‌دوستانه، تصریح کرد: کمک‌های شرکت پتروشیمی اروند نمونه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی صنایع منطقه است که نقش مهمی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر دارد. از همکاری و توجه مدیران این شرکت به نیاز‌های جامعه هدف کمیته امداد صمیمانه سپاسگزاریم.

رئیس کمیته امداد امام خمینی بندر ماهشهر بیان داشت: امید است با تداوم چنین مشارکت‌هایی، شاهد بهبود هرچه بیشتر وضعیت معیشتی و بهداشتی مددجویان باشیم.

وی می‌گوید: اقدام شرکت پتروشیمی اروند بار دیگر نشان داد که هم‌افزایی میان صنعت و نهاد‌های حمایتی می‌تواند تأثیری پایدار در مسیر توسعه اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی مردم منطقه داشته باشد.